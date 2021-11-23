Не змогли кияни бодай гол забити у 3 матчах проти слабших команд – довелося виконувати ще складніше завдання. Стабільні чемпіони Німеччини навіть без 4-5 гравців основної обойми є однозначним претендентом на перемогу не тільки у групі E, а й усьому сезоні ЛЧ. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Баварія на "Футбол 24", стартував о 19:45. Мюнхенці всі свої питання вже вирішили. Для першого місця вистачало б і нічиєї або навіть поразки за умови осічки Хаві на Камп Ноу проти Яремчука і Ко. Однак після поразки від Аугсбурга німецький гранд був дуже злим і бажав реабілітації. Команді Луческу варто було б нарешті набирати очки і забивати, аби поборотися хоча б за 3 місце і вихід до Ліги Європи. Якщо і сьогодні програвати, а Бенфіка не поступається Барселоні, кияни втрачають всі шанси піднятися з останньої сходинки.

Динамо – Баварія: онлайн-трансляція матчу ЛЧ

Уже на 2 хвилині Горецка приклався метрів з 20, але зробив боляче лише партнеру Толіссо – снаряд влучив у неприємне місце для кожного чоловіка. Невдовзі роздягнений фанат вибіг на поле. Трибуни пожвавилися, будуть санкції для клубу, а можливо, й вболівальників. Гру перервали на 2 хвилини. Жвава атака динамівців, яка почалася праворуч з переведенням на протилежний край через центр. Миколенко гостро віддавав з лівого флангу, Шкурін мінімально не дотягнувся у межах воротарського, а білоруського форварда ніхто не встигав накривати! Дуже гідно тримається Київ у перші хвилин 15. Вибігають господарі в атаки, намагаються налагодити контроль, впевнено нівелюють атакувальну загрозу.

Динамо – Баварія – відео голів

Однак з нічого таки пропустили досить швидко. Лєвандовскі ефектним ударом через себе прошив Бущана. Невдалий прийом Забарного допоміг Роберту забити 9 гол за 5 турів. Багатенько браку в атаці Баварії. Хороша агресивна гра у виконанні українців. За половину першого тайму дозволили тільки один нормальний удар з меж штрафного, і то там більше спрацювала магія маестро, який претендує на Золотий м'яч. А ось і заслужений момент. Було ще кілька підходів, де не вистачало якогось мінімуму.На 29 хвилині мало не забили баварці самі собі. Циганков видав свого роду стіночку з Буяльським. Горецка перериває у підкаті, Нойєр махнув повз м'яч – стійка!

Циганков приклався у своєму фірмовому стилі. Рикошет допоміг Нойєру. Є перша влучна спроба. Шапаренко класно продерся, віддав Буяльському до штрафного, удар чи то простріл Віталія на Шкуріна заблокував Ернандес у підкаті. Атакувальний хавбек Динамо страждає після падіння у карній зоні гостей. Схоже, Ернандес наступив на ногу Буяльського. Турецькі судді мовчать, навіть VAR їм не допоміг. Хіба це не пенальті? І тут же Коман після розкішного пропускання Мюллера використовує закидання Толіссо.

Той же французький опорник крутив у дальній після пасу Девіса – Бущан красиво тягне. За очікуваними голами 0,04 на 0,86. А бути б нічиї, якби судді поставили 11-метровий. Можливо, і на табло би так завершили. Дещо надламав киян цей епізод. Пропустили прикрий другий гол, впав запал. Немало перспективних підходів у перехідних фазах. Динамо ловить Баварію, але трохи губиться уже поблизу воріт. На жаль, класична історія для цієї Ліги чемпіонів, хоча на фоні такого суперника сьогоднішня команда Луческу може подобатися.

У перерві Гармаш з Вітінью замінили Шкуріна та Де Пену. Буна Сарр вийшов замість Люка Ернандеса. На 47 хвилині. Буяльський протягнув, Вітінью віддав на Шапаренка, який обігрався з тим же Віталієм. Микола не прошив Нойєра, а потім міг пробити у вільний ближній кут, але вирішив віддати простріл на зовсім самотнього Гармаша. Голкіпер Баварії встиг викинути ноги і перервати пас. Динамівці забили, нам не показали, як саме. Та й судді змусили перебивати стандарт по свистку. Циганкова і Коман картинно падали у штрафному. Судді не дають пенальті ні туди, ні сюди. Рока замінив Кінгслі на 67-й. У Нагельсманна лише 4 польові гравці на лаві запасних, але заміни є ким робити.

Гармаш забиває перший гол Динамо в цій ЛЧ. Цілком заслужено! На 70 хвилині Шапаренко протягнув, Вітінью щасливим чином наступив на м'яч, Миколенко підхопив і перевів праворуч. Циганков у темп кинув за спини, Гармаш спокійно переграв Нойєра. Сидорчук блискуче прийняв снаряд на межі штрафного майданчика. Нойєр з величезними проблемами парирував, Буяльський спробував з гострого кута перевести в центр, але там усі кияни пролетіли повз м'яч. Ну можна ж виривати хоча б нічию. Караваєв замінив Кендзьору на 76 хвилині. Всі в атаку!

Баварія пожвавилася. Лєвандовскі елегантно розвертався і стріляв з меж штрафного по центру – поруч зі стійкою. Толіссо, Мюллер і той же форвард збірної Польщі ледь не розіграли триходівку. А ось уже й Циганкову дозволяють без перешкод пробити метрів з 13. Сітка ззаду зрадницьки затріпотіла, давши хибну ілюзію взяття воріт. Гармаш жорстко прийняв 19-річного центрбека Ньянзу Куассі. Вийшов такий же юний форвард Тільманн. Відтак Горецка змістився в центр оборони, а Толіссо повернувся в опорну зону. Шапаренко відвоював перспективний стандарт, Циганков подав на голову Вітінью – дещо випадковий удар не досяг мети.

Циганков виривався у штрафний після дальнього закидання від воріт Динамо. Горецка самовіддано вибив круглого з-під ніг Віктора, котрий взяв якусь зайву секунду на роздуми. Турецький арбітр додав 4 хвилини. Циганков здалеку пробиває, знову зовсім близько, але недостатньо для другого гола. Помиляється захисник Баварії під пресингом Гармаша, але Нойєр чистить, як ще один центрбек. Мюнхенці набирають 15 очок з 15. Це був найважчий їхній матч у поточному єврокубковому сезоні (1,03:1,04 за xG). Нічия була б справедливішим підсумком. Динамо вилітає з Ліги чемпіонів. Залишається сподіватися, що Бенфіка не набере очок у Барселоні. Лише за такого сценарію кияни збережуть шанси на Лігу Європи – потрібно буде перемагати в Лісабоні.