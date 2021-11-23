Ньюкасл хоче придбати українця вже під час зимового трансферного вікна, повідомляє City Xtra з посиланням на Northern Echo.

Гравці Манчестер Сіті потролили Зінченка за фото з "Золотим м'ячем"

У вересні аравійський інвестиційний фонд викупив "сорок" за близько 350 млн євро. Нові власники готові вкладати у склад, щоб врятувати команду від вильоту. Втім, взимку підписати суперзірок буде складно, тому Ньюкасл спробує запросити якісних гравців, які наразі не можуть похизуватися стабільним місцем у основі топ-клубів. Зінченко – саме такий варіант. У поточному сезоні Олександр награв за Ман Сіті лише 245 хвилин і не відзначився жодними результативними діями.

Додамо, що чинний контракт Зінченка з "містянами" розрахований до літа 2024-го, а ціна за Transfermarkt складає 28 млн євро.

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