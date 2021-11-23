На МЮ без Бруну боляче дивитися

Манчестер Юнайтед після ганебної поразки Уотфорду попрощався з Сульшером. Готової заміни норвежцю не було, тому до найближчих матчів команду готує Каррік. Майкл відразу здивував складом. Головний сюрприз – вихід ван де Беека замість Фернандеша. Також несподіваною стала поява Марсьяля, який розпочинав зліва, але мінявся позиціями з Роналду.

Косметичні кадрові зміни не допомогли Манчестер Юнайтед. Гра "дияволів" була жалива, як і раніше. У першій третині зустрічі вони навіть не могли перейти з м'ячем центр поля. Нічого не клеїлося в атаці, нічого не клеїлося в обороні. МЮ пробував і сідати в захист (володіння Вільяреала досягало 75%), і пресингувати. В усіх режимах надійності не було.

Вільяреал регулярно прошивав порядки гостей і створював моменти, а МЮ не міг побудувати жодної якісної атаки. За стартові 30 хвилин "дияволи" лише один раз (!) зустрілися з м'ячем у чужому штрафному майданчику. Теллес (передачами на Роналду) та Санчо (дриблінгом) були найактивнішими у складі МЮ і бодай якось намагалися загострити.

Статистика ударів за годину гри – 12:4 на користь Вільяреала. Господарі виглядали на порядок краще і награли на гол. Удари Гомеса заблокували, Піно та Данжума не влучили в ціль, а от шанси Трігероса реально могли стати результативними. Ману двічі розстрілював ворота гостей з чудових позицій – в обох епізодах блискуче зіграв Де Хеа.

Роналду витягує МЮ в плей-офф Ліги чемпіонів

На 65-й хвилині Каррік визнав свою помилку та випустив Фернандеша і Рашфорда. Без Бруну в МЮ взагалі нічого не вдавалося, а португалець вийшов і через кілька хвилин створив момент для Санчо. Маркус також почав навантажувати штрафний майданчик. Після замін все змінилося (1:7 за ударами на користь МЮ). Вже "дияволи" атакували, а Вільяреал відкотився на власну половину.

У Юнайтед запрацював пресинг. Гості почали зустрічати суперника біля штрафного майданчика. Фред активніше пішов у пресинг і відібрав м'яч, а Роналду забив вирішальний гол у зустрічі, елегантно перекинувши голкіпера!

Кріштіану міг оформити дубль, небезпечно били Рашфорд і Фернандеш, а забив Санчо. Джейдон завершив контратаку за участю Роналду, Рашфорда та Фернандеша. Вільяреал навіть не наблизився до порятунку, а Манчестер Юнайтед вже спокійно довів справу до перемоги. "Дияволи" набрали 10 очок і гарантували собі 1/8 фіналу ЛЧ.

Роналду виграв для Манчестер Юнайтед ще один матч Ліги чемпіонів. 6 з 10 голів команди в турнірі – в активі Кріша. Переможні м'ячі у ворота Аталанти та Вільяреала у першому колі, дубль проти Аталанти, який приніс нічию, а тепер ще один рятівний перфоманс. Фантастика.

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