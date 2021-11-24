Динамо – Бавария

Динамо проиграло Баварии и потеряло шансы на евровесну. Киевляне забили первый гол в Лиге чемпионов и чуть не совершили подвиг на заснеженном Олимпийском.

Мирча Луческу после матча говорил об ошибке арбитров и большом позитиве. Игорь Суркис взорвался после достойного поражения, заявив, что судья не поставил очевидный пенальти.

Динамо могло остаться в борьбе даже после поражения, но Бенфика расписала ничью с Барселоной. Яремчук и Сеферович простили Хави шокирующими промахами.

Лига чемпионов

Роналду вытащил Манчестер Юнайтед в плей-офф Лиги чемпионов. "Дьяволы" переиграли Вильяреал – Каррик вовремя исправил ошибку, Де Хеа подстраховал. Аталанта спасла огненную ничью с Янг Бойз – Малиновский получил лучшую оценку, но остался в стороне от перестрелки.

6 команд гарантировали себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов. Челси пробился туда, уничтожив Ювентус. Ракицкий голом вывел Зенит в Лигу Европы, а Севилья закружила тотальную интригу в своей группе.

Сегодня решающий матч сыграет "Шахтер". Дончане полетели в Милан на игру с Интером. Роберто Де Дзерби рассказал о весомых потерях, страсти и настрое на ключевую игру.

Украина и украинцы

Динамо U-19 удержало победу над Баварией в Юношеской лиге УЕФА. Александр Зинченко может стать одним из первых трансферов Ньюкасла в эру саудитов. Вячеслав Шевчук официально назначен спортивным директором Вереса. Шахтер нацелился на итальянского защитника из Эредивизи.