Відомий фахівець В'ячеслав Шевчук став спортивним директором Вереса, повідомляє офіційний сайт рівненської команди.

Верес запланував кадрову революцію – Шевчук в епіцентрі змін

Сьогодні його представили громадськості на стадіоні Авангард у Рівному. Орест Баль, який раніше обіймав цю посаду, тепер буде заступником генерального директора.

Нагадаємо, Шевчук захищав кольори Поділля, запорізького та донецького Металургів, Дніпра та Шахтаря. У складі "гірників" став 7-разовим чемпіоном України, 5 разів вигравав Кубок та Суперкубок України, а у 2009-му став володарем Кубка УЄФА.

Шевчук має тренерський диплом PRO УЄФА, а раніше встиг потренувати Шахтар U-17 та донецький Олімпік. Останнім місцем роботи 42-річного новоспеченого директора Вереса був телеканал "Футбол", який він змушений був покинути після "алкогольного" скандалу.

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