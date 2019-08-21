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Головні новини футболу 20 серпня: трансферна сага Коноплянки триває, Барселона торгує Неймара

07:00 304 Читать на русском
Головні новини футболу 20 серпня: трансферна сага Коноплянки триває, Барселона торгує Неймара
Головні новини футболу 20 серпня

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 20 серпня.

Наші за кордоном

Сага з переходом Євгена Коноплянки в Бешикташ набирає обертів. Турецькі ЗМІ повідомили, що Бешикташ узгодив з Шальке трансфер українця, та засвітили навіть майбутню зарплату Євгена. З'явилася інформація, що Коно сьогодні приїде на медогляд у Стамбул, однак інші джерела заявляють, що угода може зірватися.

Руслан Маліновський має непогані шанси на дебют за Аталанту вже у першому турі Серії А. Головний тренер команди обирає між ним та іншим новачком під стартовий склад. Хто стане чемпіоном Англії 2019/20: букмекери оцінили шанси Олександра Зінченка та Андрія Ярмоленка.

Екс-форвард збірної України Марко Девіч став гравцем Вождоваца.

Україна

Стартував розіграш чергового Кубка України. У першому раунді Таврія розбила Реал Фарму, Верес у драматичному матчі обіграв Ниву Т, Діназ лише у серії пенальті переграв Кристал, а Нива В знищила Нікополь.

Хавбек Динамо Міккел Дуелунд вибув на тривалий термін – йому знадобиться операція. Олексій Михайличенко виконуватиме завдання без нього – журналіст назвав, чого в першу чергу вимагають від нового наставника киян. А наш блогер знайшов п'ять причин, чому Динамо повинне подякувати Олександру Хацкевичу.

Тайсон, Тете і Коваленко повернулись у загальну групу Шахтаря. При цьому "гірники" не відпустили своїх гравців до збірної України U-18.

Європа

Барселона не має грошей на трансфер Неймара – каталонці знайшли варіант та зробили ПСЖ пропозицію. Втім, французький клуб відхилив заявку Барселони, бажаючи оформити перехід на вигідніших умовах. Реал та Ювентус чекають на свій шанс підписати бразильця. Туринці хочуть утворити фантастичну лінію атаки – в Італії може опинитися не лише Неймар, а й Суарес.

Усман Дембеле не з'явився вчасно на обстеження після травми – Барселона лютує. Замість перевірки стану здоров'я футболіст спав у аеропорту, очікуючи літака в Сенегал. Барселона та Ювентус обговорюють несподіваний обмін хавбеками.

Кваліфікація Ліги чемпіонів: кривдник Динамо робить заявку на вихід до групи, а Аякс не зміг впоратися з АПОЕЛом.

blog_ava
Соль: Пропозиції інших клубів не викликали у мене стільки захвату, скільки пропозиція Динамо
06:30
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