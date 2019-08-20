Тайсон, Тете і Коваленко повернулись у загальну групу Шахтаря

Луїш Каштру зможе задіяти Тайсона, Тете та Віктора Коваленка у наступних матчах Шахтаря.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив, що Віктор Коваленко, Тайсон і Тете повернулись у загальну групу. Коваленко пропустив кілька тижнів, через що не брав участі в офіційних матчах у сезоні 2019/20, Тайсон не грав в останньому поєдинку проти Львова (2:0), а у Тете була застуда.

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Також прес-служба "гірників" повідомляє, що завтра, 21 серпня, до команди приєднається Дентінью, який відзначився голом у матчі проти Львова.

У 5 турі Шахтар вдома прийматиме Маріуполь. Поєдинок відбудеться 25 серпня о 19:30.

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