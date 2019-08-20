Хто стане чемпіоном Англії 2019/20: букмекери оцінили шанси Зінченка та Ярмоленка

АПЛ 2019/20: кого букмекери вважають фаворитом – Зінченко та Ман Сіті серед основних претендентів на титул

Хороші новини для Олександра Зінченка і не дуже – для прихильників Манчестер Юнайтед та Челсі. "Футбол 24" з'ясував, якій команді Прем'єр-ліги букмекери віддають перевагу в боротьбі за чемпіонство Англії сезону 2019/20.

АПЛ 2019/20 стартувала – зіграно вже 2 тури, за підсумками яких сформувався дует лідерів. Лише Ліверпуль та Арсенал змогли виграти обидва поєдинки та очолюють турнірну таблицю, набравши по 6 очок. Цікаво, що вже 24 серпня мерсисайдці та "каноніри" проведуть очний матч на Енфілді – таким чином, як мінімум одна із цих команд гарантовано втратить очки.

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Сезон 2018/19 став одним із найцікавіших у Прем'єр-лізі за останні роки – Ліверпуль та Манчестер Сіті вели відчайдушну боротьбу за чемпіонство до останнього туру. З перевагою в лише одне очко титул завоювала команда Хосепа Гвардіоли. Цілком імовірно, що запекла конкуренція продовжиться і в нинішній кампанії, адже поки що для цього є усі передумови. Зокрема, команда Хосепа Гвардіоли втратила очки вже у другому турі, розписавши мирову з Тоттенхемом.

Ми дізналися, кого ж букмекери вважають фаворитами у боротьбі за чемпіонський титул АПЛ 2019/20. Обережно – є серйозна підозра, що прихильникам деяких команд думка спеціалістів може не сподобатися.

William Hill

На думку букмекера, явним фаворитом на перемогу в чемпіонаті Англії є Манчестер Сіті – коефіцієнт на те, що команда Гвардіоли здобуде третій поспіль титул, складає 1,50. Далі йде Ліверпуль – шанси чинного переможця Ліги чемпіонів перервати третій десяток років без трофеїв в АПЛ оцінили у 3,5.

Третім, на думку контори, є Тоттенхем, шанси якого на перемогу в чемпіонаті оцінюються у 17,0. Далі йдуть Арсенал (26,0) та Манчестер Юнайтед (29,0), а потенційне чемпіонство лондонського Челсі оцінюється коефіцієнтом 51,0.

Далі розмістились Евертон, Лестер та Вулверхемптон – на чемпіонство якоїсь з цих команд пропонують поставити з коефіцієнтом 201,0. Шанси Вест Хема Андрія Ярмоленка оцінили у 501,00.

Найменші шанси на чемпіонство букмекер віддав Брайтону, Бернлі, Норвічу та Шеффілд Юнайтед – коефіцієнт на їхній підсумковий тріумф складає 1501.

АПЛ 2019/20: кого букмекери вважають фаворитом на чемпіонство

BWin

Порядок приблизно такий же, різниця полягає лише в коефіцієнтах. На думку австрійських фахівців, Манчестер Сіті знову стане чемпіоном Англії – коефіцієнт на цю подію складає 1,50. Шанси Ліверпуля оцінили у 3,50, Тоттенхема – 19,00.

Цей букмекер віддає перевагу Манчестер Юнайтед перед Арсеналом (29,0 – шанси "червоних дияволів" проти 34,0 у "канонірів"). Імовірний тріумф Челсі оцінили аж у 67,0.

На те, що Андрій Ярмоленко у складі Вест Хема виграє АПЛ, приймають ставки з коефіцієнтом 751,0. Явний аутсайдер "чемпіонської гонки" – Шеффілд Юнайтед, коефіцієнт на який складає аж 2001,0.

BET365

І тут фаворитом вважають команду Хосепа Гвардіоли та пропонують коефіцієнт 1,50 на третє поспіль чемпіонство Ман Сіті. Ліверпуль – другий (його шанси оцінюють у 3,50). Далі йдуть Тоттенхем (21,0), Манчестер Юнайтед (34,0), Арсенал (34,0) та Челсі (51,0).

Потенційне чемпіонство Вест Хема оцінили аж у 1001,0. Явних аутсайдерів два – Ньюкасл та Шеффілд Юнайтед (по 2501,0).

Як бачимо, Манчестер Сіті, на думку букмекерів, є явним фаворитом чемпіонату Англії 2019/20. Проте минулого року "містянам" також віддавали перевагу, а в підсумку вони виграли чемпіонат з мінімальною перевагою, а в ході чемпіонату відставали від Ліверпуля майже на 10 очок.

Можливо, саме цей сезон дійсно стане сезоном Ліверпуля? Чи, може, Тоттенхем випередить обох основних претендентів? Або Арсенал та Манчестер Юнайтед нарешті почнуть виправдовувати аванси? Чи буде якась інша сенсація?

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