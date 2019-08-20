Кубок України: Таврія розбила Реал Фарму, Верес у драматичному матчі обіграв Ниву Т

У матчі 1 раунду Діназ лише у серії пенальті переграв Кристал Херсон, а Нива В знищила Нікополь.

Кубок України, 1 раунд

Таврія – Реал Фарма – 5:0

Голи: Макарченко, 11, 22, Добровольський, 12, Бізько, 39, Шарабуна, 78

Верес – Нива Т – 2:1

Голи: Яременко, 18, Солдат, 90+1 – Скакун, 20

Гірник – Чайка – 0:1

Гол: Онопко, 26

Калуш – ВПК-Агро – 1:0

Гол: Горбаченко, 36

Нива В – Нікополь – 5:1

Голи: Калитов, 14, Маляренко, 40, 58, 70, Подкуйко, 90

Поділля – Полісся – 1:0

Гол: Зувіч, 13

Енергія – Буковина – 1:4

Голи: Сівка, 60 (автогол) – Крашневський, 4, 44, Сантрапинський, 23, Палагнюк, 72

Кристал – Діназ – 1:1 (2:4 пен.)

Голи: Барладим, 42 – Пріма, 90

Альянс – Ужгород – 2:0

Голи: Дугінко, 10, Шарай, 51

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Рівненський Верес у рамках 1 раунду Кубка України вдома приймав тернопільську Ниву. Команди у першому таймі протягом 3 хвилин обмінялись голами, після чого матч котився до екстратаймів. Але на 90-й хвилині господарі вирвали перемогу завдяки голу Солдата.

Таврія, в свою чергу, ще у першій половині зустрічі відвантажила 4 м'ячі у ворота одеської Реал Фарми, а в другому добила суперника влучним ударом Шарабуни.

Лише один матч у цьому раунді дійшов до серії пенальті. Кристал та Діназ не змогли виявити сильнішого за 120 хвилин гри, а в 11-метрових фортуна посміхнулась команді з-під Києва.