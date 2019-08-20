Кубок України: Таврія розбила Реал Фарму, Верес у драматичному матчі обіграв Ниву Т

У матчі 1 раунду Діназ лише у серії пенальті переграв Кристал Херсон, а Нива В знищила Нікополь.
Кубок України, 1 раунд
Таврія – Реал Фарма – 5:0
Голи: Макарченко, 11, 22, Добровольський, 12, Бізько, 39, Шарабуна, 78
Верес – Нива Т – 2:1
Голи: Яременко, 18, Солдат, 90+1 – Скакун, 20
Гірник – Чайка – 0:1
Гол: Онопко, 26
Калуш – ВПК-Агро – 1:0
Гол: Горбаченко, 36
Нива В – Нікополь – 5:1
Голи: Калитов, 14, Маляренко, 40, 58, 70, Подкуйко, 90
Поділля – Полісся – 1:0
Гол: Зувіч, 13
Енергія – Буковина – 1:4
Голи: Сівка, 60 (автогол) – Крашневський, 4, 44, Сантрапинський, 23, Палагнюк, 72
Кристал – Діназ – 1:1 (2:4 пен.)
Голи: Барладим, 42 – Пріма, 90
Альянс – Ужгород – 2:0
Голи: Дугінко, 10, Шарай, 51
П'ять причин, чому Динамо повинне подякувати Хацкевичу
Рівненський Верес у рамках 1 раунду Кубка України вдома приймав тернопільську Ниву. Команди у першому таймі протягом 3 хвилин обмінялись голами, після чого матч котився до екстратаймів. Але на 90-й хвилині господарі вирвали перемогу завдяки голу Солдата.
Таврія, в свою чергу, ще у першій половині зустрічі відвантажила 4 м'ячі у ворота одеської Реал Фарми, а в другому добила суперника влучним ударом Шарабуни.
Лише один матч у цьому раунді дійшов до серії пенальті. Кристал та Діназ не змогли виявити сильнішого за 120 хвилин гри, а в 11-метрових фортуна посміхнулась команді з-під Києва.