Циганик назвав головне завдання Михайличенка в Динамо

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик розповів, яке завдання Ігор Суркіс поставив новому головному тренеру Динамо Олексію Михайличенку.

"Перед Михайличенком стоїть найголовніше завдання – виграти чемпіонат України. Це – точна інформація. Щоб напряму потрапити у Лігу чемпіонів на наступний сезон. Завдання озвучене президентом. Михайличенко це сприйняв і погодився.

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Гра з Олімпіком буде першим іспитом. І дуже цікаво, як буде виглядати команда. Михайличенко повернув до основного складу команди тих гравців, на яких Хацкевич не розраховував. Непогано, наприклад, виглядає Сідклей", – сказав Циганик в авторській програмі Циганик LIVE.

Олексій Михайличенко повернувся до тренерської роботи після 10-річної перерви. Тоді він не зміг вивести збірну України на ЧС-2010.

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