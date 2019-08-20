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Бешикташ узгодив з Шальке трансфер Коноплянки, відома зарплата українця, – турецькі ЗМІ

16:58 1382 Читать на русском
Бешикташ узгодив з Шальке трансфер Коноплянки, відома зарплата українця, – турецькі ЗМІ
Євген Коноплянка / Соцмережі

Український вінгер Євген Коноплянка все ближчий до переходу в Бешикташ.

Бешикташ узгодив з Шальке трансфер українського вінгера Євгена Коноплянки. Турецький клуб заплатить близько 3 млн євро за гравця збірної України.

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Крім того "орли" домовились з Коноплянкою про особистий контракт. Вінгер отримуватиме 2,5 млн євро на рік, а угода буде розрахована на 4 сезони.

Офіційно перехід буде оформлений після заключної зустрічі між представниками Бешикташа та Шальке, повідомляє NTVspor.

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Теги
Трансфери Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Бешикташ Бешикташ Туреччина Українці за кордоном
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