Дуелунд вибув на тривалий термін – хавбек Динамо знову буде прооперований

Півзахисник київського Динамо Міккел Дуелунд розповів про своє пошкодження та термін відновлення.

"Моя нога зараз не в ідеальному стані. Мені потрібна операція. Без футболу буду ще 5-6 тижнів. Правду кажучи, дуже втомився від цього. Я дуже засмучений, тому що навіть не тренуюся з командою. Прикро, що не можу допомагати Динамо, хочу показати свої здібності новому тренерському штабу.

Дуелунд зазнав пошкодження у товариській грі проти Цирля

Ми починаємо все з початку. Можу сказати, що багатьом футболістам Динамо подобався Олександр Хацкевич. Але іноді потрібно щось змінити, щоб досягти результатів. Ми повинні виграти чемпіонат, добре виступити в Лізі Європи.

Буде потрібен час на те, щоб на 100 відсотків зрозуміти вимоги і футбольну філософію нового тренера. Настрій у команді хороший і ми готові далі боротися за перемоги", – поділився Дуелунд у коментарі офіційному сайту Динамо Київ.

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