Ювентус хоче утворити фантастичну лінію атаки – Неймар та Суарес можуть опинитись у Турині

Неймар та Суарес грали разом у Барселоні

Туринський Ювентус хоче утворити, можливо, найкращу атакувальну лінію в світі.

Ювентус може зібрати у своїй атакувальній лінії зірок світового масштабу. За планом "зебр" Пауло Дибала має перейти у ПСЖ, а у зворотньому напрямку мав би вирушити Неймар.

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Якщо це станеться, то туринці будуть розглядати можливість придбання нападника Барселони Луїса Суареса, повідомляє МundoDeportivo з посиланням на Tuttosport.

Раніше італійські ЗМІ повідомляли, що представник Барселони розмовляв зі спортивним директором Ювентуса Фабіо Партачі. Ймовірно, туринці цікавились можливістю придбання уругвайця.

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