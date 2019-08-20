Марко Девіч став гравцем Вождоваца

Український нападник Марко Девіч знайшов собі новий клуб.

Екс-нападник збірної України сербського походження Марко Девіч перейшов у Вождовац. Контракт підписаний на один рік, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нагадаємо, останнім клубом Девіча був азербайджанський Сабах, за який нападник зіграв 21 матч, забив 8 голів та віддав 1 асист.

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В Україні Девіч відомий виступами за Волинь, Металіст та Шахтар. Також в активі уродженця Сербії 35 матчів за збірну України і 7 голів.