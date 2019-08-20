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Барселона та Ювентус обговорюють несподіваний обмін хавбеками

18:53 2020 Читать на русском
Барселона та Ювентус обговорюють несподіваний обмін хавбеками
Іван Ракітіч / Reuters

Чемпіони Італії та Іспанії можуть обмінятися гравцями лінії півзахисту.

Барселона готова обміняти Івана Ракітіча на Емре Джана, інформує Tuttosport.

Ювентус хоче утворити фантастичну лінію атаки – Неймар та Суарес можуть опинитись у Турині

Спортивний директор туринців Фабіо Паратічі обговорював з керівництвом "блаугранас" можливий бартер німця й хорвата. За інформацією джерела обидва гравці не проти змінити команди цього літа, однак наразі їхні клуби далекі від узгодження переходів.

Барселона не має грошей на трансфер Неймара – каталонці знайшли варіант та зроблять ПСЖ фінальну пропозицію

Раніше Барселона хотіла використати Ракітіча у переговорах з ПСЖ щодо Неймара, однак французький гранд не був зацікавлений у послугах віце-чемпіона світу.

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Іспанія Трансфери Барселона Барселона Головне Іван Ракітіч Іван Ракітіч Емре Джан Емре Джан Ювентус Ювентус Італія
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