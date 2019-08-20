Барселона та Ювентус обговорюють несподіваний обмін хавбеками

Чемпіони Італії та Іспанії можуть обмінятися гравцями лінії півзахисту.

Барселона готова обміняти Івана Ракітіча на Емре Джана, інформує Tuttosport.

Ювентус хоче утворити фантастичну лінію атаки – Неймар та Суарес можуть опинитись у Турині

Спортивний директор туринців Фабіо Паратічі обговорював з керівництвом "блаугранас" можливий бартер німця й хорвата. За інформацією джерела обидва гравці не проти змінити команди цього літа, однак наразі їхні клуби далекі від узгодження переходів.

Барселона не має грошей на трансфер Неймара – каталонці знайшли варіант та зроблять ПСЖ фінальну пропозицію

Раніше Барселона хотіла використати Ракітіча у переговорах з ПСЖ щодо Неймара, однак французький гранд не був зацікавлений у послугах віце-чемпіона світу.