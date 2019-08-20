Кваліфікація Ліги чемпіонів: кривдник Динамо робить заявку на вихід до групи, Аякс не зміг впоратися з АПОЕЛом

Відбулися перші матчі заключного етапу кваліфікації до Ліги чемпіонів 2019/20.

Ліга чемпіонів 2019/20, 4-й кваліфікаційний раунд. Перші матчі

АПОЕЛ – Аякс – 0:0

Вилучення: Мазрауї, 80, (Аякс)

ЛАСК – Брюгге – 0:1

Гол: Ванакен, 10, (пен.)

ЧФР Клуж – Славія Прага – 0:1

Гол: Масопуст, 28

Аякс так і не зміг забити бодай один гол у ворота чемпіонів Кіпру. Сенсаційний півфіналіст минулого розіграшу ЛЧ показав надто мляву гру в атаці, щоб розраховувати на щось більше, ніж нічия. У другому таймі АПОЕЛ мав кілька нагод, щоб навіть вийти вперед, однак амстердамці зберегли ворота сухими завдяки вдалій грі голкіпера Андре Онана. У матчі-відповіді чемпіонам Нідерландів доведеться обійтись без Нуссаїра Мазрауї, який отримав дві жовті картки і був вилучений з поля.

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Брюгге ледь не повністю продублював перший матч протистояння з Динамо на попередній стадії. Знову мінімальна перемога, знову пенальті від Ванакена, однак є одна важлива відмінність – бельгійці перемогли ЛАСК на виїзді, що дає їм чудові шанси на вихід до групової стадії. Едуард Соболь провів на полі 66 хвилин, після чого його замінив уругваєць Федеріко Рікка.

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Подібний сценарій підготувала і празька Славія – мінімальна гостьова перемога над румунським Клужем, яка забезпечила хороший настрій перед другим матчем у Чехії.