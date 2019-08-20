Дембеле замість медобстеження після травми спав у аеропорту Барселони, очікуючи літака в Сенегал

Нападник Барселони Усман Дембеле знову дав привід керівництву клубу для штрафних санкцій. Француз самовільно залишив Іспанію та вирушив до Сенегалу.

У матчі Барселони проти Атлетіка, що відбувся у п'ятницю, 16 серпня, нападник каталонців Усман Дембеле отримав ушкодження.

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Наступного ранку француз мав прибути на базу для проходження медогляду, проте Дембеле приїхав лише в понеділок ввечері.

Нападник на вихідних здійснив подорож до Сенегалу. За інформацією El Chiringuito, 22-річний футболіст з 10 ранку суботи перебував у приватному терміналі аеропорту Барселони, чекаючи на літак. Через затримку Дембеле чекав на політ 5 годин, протягом яких спав на диванах в лаунж-зоні.

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