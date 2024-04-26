Артета висміяв прогноз суперкомп'ютера на чемпіонство Арсенала: "Можливо, йому потрібно оновити програмне забезпечення"
Головний тренер "канонірів" Мікель Артета оцінив перспективи своєї команди у боротьбі за золото АПЛ.
"Як я оцінюю шанси Арсенала в чемпіонській гонитві? Що ми в ній. Ми повинні дивитися на себе, демонструвати своє найкраще, вигравати наші матчі та чекати, що станеться.
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Ця ліга надзвичайно вимоглива, і тут може бути багато поворотів. Ми знаємо, що нам потрібно зробити, щоб виграти цю лігу.
Ми повністю зосереджені, тому що на кону стоїть дуже багато, і ми хочемо виконати роботу. Ми знаємо, що ми дуже молода команда з дуже яскравим майбутнім, у нас є багато можливостей для вдосконалення. Ми намагатимемося продовжувати розвиватися.
Що я думаю про суперкомп'ютер, який дає 26% на нашу перемогу у поточному сезоні АПЛ? Я не знаю, що сказати. Можливо, ми зможемо налаштувати комп'ютер, щоб зробити відсоток трохи вищим. Можливо, йому потрібно оновити програмне забезпечення. Ми можемо допомогти йому це зробити та надати більше інструментів. Сподіваюся, ми зможемо це змінити", – цитує Артету football.london.
Нагадаємо, після 34-х турів Арсенал лідирує у турнірній таблиці АПЛ, набравши 77 очок. У Манчестер Сіті на один бал менше, але є гра в запасі. Ліверпуль з 74-ма балами йде третім.
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