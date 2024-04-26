"Як я оцінюю шанси Арсенала в чемпіонській гонитві? Що ми в ній. Ми повинні дивитися на себе, демонструвати своє найкраще, вигравати наші матчі та чекати, що станеться.

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Ця ліга надзвичайно вимоглива, і тут може бути багато поворотів. Ми знаємо, що нам потрібно зробити, щоб виграти цю лігу.

До слова, вже 28 квітня Арсенал зіграє на полі Тоттенхема. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: успіх "канонірів" оцінюють коефіцієнтом 1,75, а "шпор" – 4,61. Нічия – 4,1. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,52, а на відповідний тотал менше – за 2,63.

Ми повністю зосереджені, тому що на кону стоїть дуже багато, і ми хочемо виконати роботу. Ми знаємо, що ми дуже молода команда з дуже яскравим майбутнім, у нас є багато можливостей для вдосконалення. Ми намагатимемося продовжувати розвиватися.

Що я думаю про суперкомп'ютер, який дає 26% на нашу перемогу у поточному сезоні АПЛ? Я не знаю, що сказати. Можливо, ми зможемо налаштувати комп'ютер, щоб зробити відсоток трохи вищим. Можливо, йому потрібно оновити програмне забезпечення. Ми можемо допомогти йому це зробити та надати більше інструментів. Сподіваюся, ми зможемо це змінити", – цитує Артету football.london.

Нагадаємо, після 34-х турів Арсенал лідирує у турнірній таблиці АПЛ, набравши 77 очок. У Манчестер Сіті на один бал менше, але є гра в запасі. Ліверпуль з 74-ма балами йде третім.

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