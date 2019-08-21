ПСЖ відхилив першу пропозицію Барселони щодо Неймара – Реал та Ювентус чекають на свій шанс

Французький гранд хоче продати свою зірку на максимально вигідних для себе умовах.

Перша пропозиція Барселони за бразильця не влаштувала ПСЖ, інформує Le Parisien.

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Каталонці не мають вільних коштів, щоб здійснити повноцінний перехід форварда цього літа, тому запропонували французькому гранду варіант з орендою. ПСЖ готовий погодитись, але на своїх умовах – 250 мільйонів євро з гарантією викупу наступного літа. Барселона наразі запропонувала лише 150 млн, які навіть близько не влаштували керівників ПСЖ. Клуби продовжать переговори найближчими днями.

Якщо Барселона не знайде компроміс з ПСЖ, то за Неймара готові поборотись Реал та Ювентус. Туринці можуть запропонувати чемпіонам Франції Пауло Дибалу, щоб зменшити суму трансферу бразильського форварда.

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