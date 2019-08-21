Главные новости футболу 20 августа: трансферная сага Коноплянки продолжается, Барселона торгует Неймара

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 20 августа.

Наши за границей

Сага с переходом Евгения Коноплянки в Бешикташ набирает обороты. Турецкие СМИ сообщили, что Бешикташ согласовал с Шальке трансфер украинца, и засветили даже будущую зарплату Евгения. Появилась информация, что Коно сегодня приедет на медосмотр в Стамбул, однако другие источники заявляют, что сделка может сорваться.

Руслан Малиновский имеет неплохие шансы на дебют за Аталанту уже в первом туре Серии А. Главный тренер команды выбирает между ним и другим новичком под стартовый состав. Кто станет чемпионом Англии 2019/20: букмекеры оценили шансы Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко.

Экс-форвард сборной Украины Марко Девич стал игроком Вождоваца.

Украина

Стартовал розыгрыш очередного Кубка Украины. В первом раунде Таврия разбила Реал Фарму, Верес в драматичном матче обыграл Ниву Т, Диназ только в серии пенальти переиграл Кристалл, а Нива В уничтожила Никополь.

Хавбек Динамо Миккел Дуэлунд выбыл на длительный срок – ему предстоит операция. Алексей Михайличенко будет выполнять задачи без него – журналист назвал, чего в первую очередь требуют от нового наставника киевлян. А наш блогер нашел пять причин, почему Динамо должно поблагодарить Александра Хацкевича.

Тайсон, Тете и Коваленко вернулись в общую группу Шахтера. При этом "горняки" не отпустили своих игроков в сборную Украины U-18.

Европа

Барселона не имеет денег на трансфер Неймара – каталонцы нашли вариант и сделали ПСЖ предложение. Впрочем, французский клуб отклонил заявку Барселоны, желая оформить переход на более выгодных условиях. Реал и Ювентус ждут своего шанса подписать бразильца. Туринцы хотят создать фантастическую линию атаки – в Италии может оказаться не только Неймар, но и Суарес.

Усман Дембеле не явился вовремя на обследование после травмы – Барселона свирепствует. Вместо проверки состояния здоровья футболист спал в аэропорту, ожидая самолета в Сенегал. Барселона и Ювентус обсуждают неожиданный обмен хавбеками.

Квалификация Лиги чемпионов: обидчик Динамо делает заявку на выход в группу, а Аякс не смог справиться с АПОЭЛом.