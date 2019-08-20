Маліновський має непогані шанси на дебют за Аталанту вже у першому турі Серії А – на заваді інший новачок клубу

Український хавбек має достатньо причин, щоб сподіватися на появу у старті проти СПАЛа.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні обиратиме між Маліновським та Мурієлем, інформує Gazzetta dello Sport.

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Італійському фахівцю доведеться вирішувати проблему відсутності лідера команди Йосіпа Ілічіча, який відбуватиме дискваліфікацію. Все залежить від того, який стиль гри обере Гасперіні на матч проти СПАЛа (25 серпня). Маліновський – поміркований варіант для контролю м'яча, Мурієль – для агресії і швидких атак флангами.

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Нагадаємо, і колумбієць, і українець приєдналися до Аталанти лише цього літа.