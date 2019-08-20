toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЕСПАНЬЙОЛ - ЗОРЯ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ НЕЙМАР ТРАНСФЕРИ

Маліновський має непогані шанси на дебют за Аталанту вже у першому турі Серії А – на заваді інший новачок клубу

22:06 555 Читать на русском
Маліновський має непогані шанси на дебют за Аталанту вже у першому турі Серії А – на заваді інший новачок клубу
Руслан Маліновський / Твіттер Аталанти

Український хавбек має достатньо причин, щоб сподіватися на появу у старті проти СПАЛа.

 

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні обиратиме між Маліновським та Мурієлем, інформує Gazzetta dello Sport.

Маліновський уник серйозної травми і вже відновив тренування з Аталантою

Італійському фахівцю доведеться вирішувати проблему відсутності лідера команди Йосіпа Ілічіча, який відбуватиме дискваліфікацію. Все залежить від того, який стиль гри обере Гасперіні на матч проти СПАЛа (25 серпня). Маліновський – поміркований варіант для контролю м'яча, Мурієль – для агресії і швидких атак флангами.

Наставник Аталанти розповів про роль Маліновського в команді

Нагадаємо, і колумбієць, і українець приєдналися до Аталанти лише цього літа.

blog_ava
Вукоєвіч назвав найкращого тренера Динамо
08:00
6490
Теги
Головне Українці за кордоном Італія СПАЛ - Аталанта Луїс Мурієль Луїс Мурієль Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
55
хв
Олімпіакос
22:00
Краснодар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук