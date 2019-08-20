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Коноплянка завтра приїде на медогляд у Бешикташ, – Fanatik

22:45 594 Читать на русском
Коноплянка завтра приїде на медогляд у Бешикташ, – Fanatik
Євген Коноплянка / ФК Шальке

Вінгер Шальке Євген Коноплянка вже завтра, 21 серпня, пройде медогляд у Бешикташі.

Євген Коноплянке невдовзі стане гравцем Бешикташа. Президент клубу Фікрет Орман домовився про перехід з вінгером Шальке, повідомляє Fanatik.

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Вже завтра, 21 серпня, українець прибуде в Стамбул для проходження медогляду та підписання контракту з "орлами". Також турецький клуб поверне свого колишнього форварда Дженка Тосуна, який не розкрився в Евертоні.

Раніше повідомлялось, що Коноплянка за 4 роки в Бешикташі заробить 10 млн євро. Команда у сезоні 2019/20 зіграє у груповому етапі Ліги Європи.

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