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Шахтар не відпустив гравців до збірної України U-18

12:50 844 Читать на русском
Шахтар не відпустив гравців до збірної України U-18
Володимир Єзерський / УАФ

Головний тренер збірної України U-18 Володимир Єзерський повідомив, що Шахтар не відпустив футболістів на турнір імені Єжека.

"У нас немає жодного гравця Шахтаря у складі. Наскільки мені відомо, у Микити Кулалаєва закінчився контракт з "гірниками", і він зараз перебуває в пошуку нової команди.

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Що стосується викликів, то в першу чергу хочу подякувати всім клубам, які делегували своїх представників у нашій збірній, давши нам при цьому максимум інформації про потрібних гравців.

На цей збір я хотів запросити і побачити у дії чотирьох виконавців донецької команди, які з різних причин не є основними гравцями нашої збірної, однак їх не відпустили", – поділився Єзерський в коментарі офіційному сайту УАФ.

Зазначимо, збірна України U-18 зіграє зі Словаччиною та Північною Македонією на турнірі імені Єжека. Матчі відбудуться 20 та 21 серпня відповідно.

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Теги
Шахтар Шахтар Збірна України Володимир Єзерський Володимир Єзерський Україна U-18 Україна U-18
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