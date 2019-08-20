Шахтар не відпустив гравців до збірної України U-18

Головний тренер збірної України U-18 Володимир Єзерський повідомив, що Шахтар не відпустив футболістів на турнір імені Єжека.

"У нас немає жодного гравця Шахтаря у складі. Наскільки мені відомо, у Микити Кулалаєва закінчився контракт з "гірниками", і він зараз перебуває в пошуку нової команди.

Єзерський пригадав епічну бійку в Шахтарі та назвав найсильнішого легіонера в історії донеччан

Що стосується викликів, то в першу чергу хочу подякувати всім клубам, які делегували своїх представників у нашій збірній, давши нам при цьому максимум інформації про потрібних гравців.

На цей збір я хотів запросити і побачити у дії чотирьох виконавців донецької команди, які з різних причин не є основними гравцями нашої збірної, однак їх не відпустили", – поділився Єзерський в коментарі офіційному сайту УАФ.

Зазначимо, збірна України U-18 зіграє зі Словаччиною та Північною Македонією на турнірі імені Єжека. Матчі відбудуться 20 та 21 серпня відповідно.

"Та яка політика, ми про це не спілкувались", – гравці збірної України U-18 шокували підтримкою росіян