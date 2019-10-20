Головні новини футболу 19 жовтня: Маліновський провів шалений матч проти Лаціо, Ярмоленко зазнав фіаско з Вест Хемом

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 19 жовтня.

Українці за кордоном

Ярмоленко не зміг врятувати Вест Хем від поразки у матчі проти Евертона. Відеоогляд матчу та дій українця за посиланням.

Аталанта разом із Русланом Маліновським у феєричному поєдинку не змогла втримати перемогу над Лаціо. Український хавбек добре себе продемонстрував, можете самостійно переконатись у відеоогляді.

Після довгої паузи через травму Мар’ян Швед повернувся на поле та зумів дебютувати за Селтік у чемпіонаті Шотландії.

Форвард збірної України Роман Яремчук традиційно забив у чемпіонаті Бельгії та подарував свої команді перемогу.

Європа

Барселона завдяки своєму зірковому тріо атаки розгромила Ейбар. Натомість Реал зазнав першої поразки у нинішньому сезоні Ла Ліги.

Манчестер Сіті без Олександра Зінченка спокійно розібрався з Крістал Пелас. Також відбулись інші поєдинки 9-го туру АПЛ.

В Німеччині чинний чемпіон Бундесліги втратив очки, натомість Борусія Д перемогла і впритул наблизилась до Баварії.

Україна

Львівське дербі залишилось без забитих голів, але з вилученнями та пенальті. Вашій увазі відеоогляд поєдинку.

Зоря здійснила феєричний камбек у матчі проти Десни та ще більше закрутили інтригу у першій шістці. Відео за посиланням.

Одразу троє гравців збірної України потрапили в унікальний рейтинг УЄФА.