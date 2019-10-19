Манчестер Сіті без Зінченка спокійно переміг Крістал Пелас і наблизився до Ліверпуля

Манчестер Сіті здолав Крістал Пелас з рахунком 0:2 в рамках 9-го туру АПЛ. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Манчестер Сіті перед міжнародною перервою відпустив Ліверпуль у турнірній таблиці на 8 очок. Сьогодні суперник у "містян" був не найпростішим – Крістал Пелас після чудового старту сезону посідає 6-те місце в АПЛ. До того ж Рой Ходжсон вміє стримувати Пепа Гвардіолу. У грудні 2017-го "орли" відібрали очки в Сіті, а в грудні 2018-го обіграли чемпіона.

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Олександр Зінченко не потрапив навіть у заявку – зліва в обороні вийшов Менді, а в запасі опинився Анхеліньо. Пеп вирішив оригінально закрити проблемний центр оборони, поставивши туди Родрі. В опорній зоні з'явився Гюндоган, а загалом склад Манчестер Сіті був суператакувальним. "Містяни" з перших хвилин взяли м'яч під контроль (доходило до 80% володіння) і домінували на полі, однак гострих моментів довелося чекати.

На простріл де Брюйне ніхто не відгукнувся, з гарматою Гюндогана впорався воротар, також Хеннессі потягнув вивірений удар Бернарду. Крістал Пелас непогано захищав свої володіння, однак рання жовта Мілівоєвічу ускладнила ситуацію. Наприкінці першого тайму Манчестер Сіті все ж відкрив рахунок у зустрічі, коли Бернарду з правого флангу вирізав геніальний навіс, а Жезус у падінні перевів м'яч у сітку.

Через хвилину гості закріпили перевагу: де Брюйне розігнав контратаку з власної половини, Стерлінг елегантно закинув м'яч за спини захисникам, а Давід Сілва в дотик пробив поміж ніг голкіперу. Так Манчестер Сіті вбив інтригу, хоча провів далеко не найкращий перший тайм.

Крістал Пелас спробував активно розпочати другу половину зустрічі, але нічого не вдалося. Натомість гостям стало легше створювати моменти. Стерлінга двічі вивели на ударну позицію, але він двічі пробив у ту ж точку повз ворота. Де Брюйне увірвався у штрафний майданчик і впав у боротьбі з Захою, але арбітр не поставив пенальті.

Жезус змістився з правого краю в центр і бахнув по воротах – Хеннессі на місці. Зі схожої позиції приклався до м'яча Бернарду, але й тут воротар "орлів" витягнув з-під поперечини. Манчестер Сіті контролював м'яч, а Крістал Пелас за цим спостерігав. Нудна передбачувана картина зберігалася тривалий час.

За 20 хвилин до фінального свистка господарі несподівано ожили: декілька разів завантажили м'яч у штрафний майданчик, змусили Едерсона вступити у гру. Бентеке якраз вийшов на заміну й першим дотиком міг повернути інтригу після кутового. Крістіан головою послав м'яч у дальню "дев'ятку" – Едерсон у стрибку перевів сферу в каркас воріт.

Це змусило "містян" атакувати натхненніше. Жезус опинився сам на сам з голкіпером, але не віддав на порожні ворота де Брюйне і сам не переграв Хеннессі. Потім Давід Сілва створив момент для Стерлінга – повз ціль. Ще через хвилину Крістал Пелас врятувала стійка після удару де Брюйне. Стерлінг на одинці опинився перед воротами після прострілу Канселу й показав дива марнотратства.

Манчестер Сіті у цей відрізок міг доводити справу до розгрому. Господарям пощастило уникнути такої долі. Заха отримав ще одну можливість на гол престижу, але Едерсон зберігав концентрацію. У компенсований час Гвардіола випустив Фодена – черговий "грандіозний" шанс від Пепа для талановитого англійця.

Манчестер Сіті переміг з рахунком 0:2, набрав 19 очок і повернувся на друге місце АПЛ. Відставання від Ліверпуля, який завтра зіграє в північно-західному дербі на Олд Траффорд, складає 5 пунктів. Крістал Пелас залишився на 6 сходинці – 14 залікових балів.

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