Барселона на виїзді розгромила Ейбар та очолила турнірну таблицю Прімери

У суботньому матчі 9-го туру Прімери "блаугранас" легко здолали Ейбар (0:3). Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24"

Каталонці очікувано захопили ініціативу з перших хвилин й уже на 14-й зуміли відкрити рахунок. Лангле виконав класне закидання з власної половини а-ля Мессі на Грізманна, останньому ж залишалось лише розібратись з голкіпером "армерос" – 0:1. Швидкий гол дещо вповільнив гру. Мессі ближче до кінця тайму мав змогу подвоїти перевагу після виходу віч-на-віч з Дмітровічем, утім, трохи відпустив м'яч у останній момент – голкіпер випередив Ліонеля.

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На тій же хвилині, але вже другого тайму Барса забила ще раз. Мессі зумів виправитись, скориставшись метушнею поблизу воріт суперника, – Суарес заплутав захисників, Грізманн підхопив м'яч й одразу ж віддав на Ліонеля,а той без проблем переграв кіпера – 0:2. Не думонструючи особливо атакувального футболу, гості забили втретє. І знову тріо на вістрі атаки зробило цей гол – Грізманн віддав розрізну на Мессі, який разом із Суаресом вибіг на побачення з голкіпером, й не пошкодував передачі на останнього; Луїс забивав уже в порожні.

Легка перемога команди Вальверде у підсумку, завдяки якій Барселона щонайменше на кілька годин очолила турнірну таблицю Прімери, очікуючи на осічки Реала та Атлетіко.

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