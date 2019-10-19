Евертон – Вест Хем: екс-гравець Шахтаря забиває команді Ярмоленка диво-гол у матчі АПЛ

Евертон приймає Вест Хем у 9-му турі АПЛ. Андрій Ярмоленко залишився в запасі. Рахунок і звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Евертон – Вест Хем на "Футбол 24", стартував о 14:30. Відзначимо, що "іриски" – єдиний за 2 роки клуб, якому Ярмоленко забивав 2 голи в офіційній грі. Сталося це в минулому сезоні. Дубль Андрія приніс гостьову переогу 3:1 на цьому ж стадіоні. В останні роки команди переважно обмінювалися перемогами. Відзначимо, що в основі Евертона виходить колишній лідер Шахтаря за зарплатою Бернард. Для наставника господарів Марку Сілви цей двобій може стати вирішальним – керівництво вже поставило йому ультиматум.

Евертон – Вест Хем: Ярмоленко проти екс-зірки Шахтаря – онлайн-трансляція матчу АПЛ

Евертон, який не шкодує грошей на трансфери, опинився в зоні вильоту, набравши лише 7 очок. У Вест Хема справи йшли трохи кращі – 12 балів і 8-е місце в таблиці. На виїзді в АПЛ 2019/20 Ярмоленко і Ко до сьогодні не програвали: одна перемога і 3 нічиї. Утім, "молоти" набрали тільки 1 пункт за попередні 2 тури. Евертон же, який програв 4 поспіль матчі, обидві свої перемоги здобув удома, але було це ще в серпні та на початку вересня.

Ярмоленка у стартовому складі змінив Пабло Форналс. "Вірус ФІФА" дав про себе знати – Андрій виклався у збірній України. Перший топ-момент прийшов від господарів. Після подачі Бернарда Том Дейвіс ударом з кількох метрів не зміг прошити Роберто. Вест Хем без українця віддав повну ініціативу "ірискам", а правий фланг атаки відверто розчаровував. Бернард відкрив рахунок на 17-й хвилині. Екс-хавбек донецького Шахтаря познущався над двома захисниками і майже з нульового кута переграв голкіпера.

Івобі класно вивів Рішарлісона на побачення з Роберто – стійка стала на захист воротаря. Високий пресинг Евертона ставить "молотів" у незручне становище. Перевага 8:1 за ударами (5:0 за влучними) в перші 25 хвилин аж ніяк не дивує. Результат – дуже закономірний на Гудісон Парк. Бернард, до слова, забив Вест Хему 2 голи за 3 матчі, а в інших 38-и іграх АПЛ – лише 1.