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УЄФА назвав топ-100 найкращих футболістів відбору до Євро-2020 – у списку три українці

09:41 1030 Читать на русском
УЄФА назвав топ-100 найкращих футболістів відбору до Євро-2020 – у списку три українці
Збірна України / УАФ

Одразу кілька гравців національної збірної України потрапили до престижного списку.

Союз європейських футбольних асоціацій опублікував топ-100 найкращих футболістів, що брали участь у відбіркових матчах до Євро-2020. У цьому переліку знайшлось місце і трьом представникам "синьо-жовтих", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Найвищу сходинку посів голкіпер донецького Шахтаря Андрій Пятов – футболіст удостоївся 16-го місця. Цікаво, що серед воротарів наш капітан – четвертий. Вище за нього розмістились лише Джордан Пікфорд (Англія, 3-е місце), Яспер Сіллессен (Нідерланди, 5-е) і Ян Зоммер (Швейцарія, 9-е).

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський посів 60-ту позицію у рейтингу, а захисник Шахтаря Микола Матвієнко – 99-ту.

Лідером цього переліку є нідерландський нападник французького Ліона Мемфіс Депай. Срібло у його колеги по збірній – півзахисника каталонської Барселони Френкі де Йонга.

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