У битві Борусій переміг Дортмунд, нічия Баварії та Аугсбурга, Фрайбург поступився Уніону: 8-й тур Бундесліги, субота

Відбулись чергові поєдинки 8-го туру Бундесліги. Рахунки та звіти про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/2020, 8-й тур

Уніон Берлін – Фрайбург – 2:0

Голи: Бюльтер, 1, Інгвартсен, 84

РБ Лейбциг – Вольфсбург – 1:1

Голи: Вернер, 54 – Вегорст, 83

Фортуна – Майнц – 1:0

Гол: Хеннінгс, 82

Вердер – Герта – 1:1

Голи: Сарджент, 7 – Люкебакіо, 70

Аугсбург – Баварія – 2:2

Голи: Ріхтер, 1, Фіннбогасон, 90+2 – Лєвандовскі, 14, Гнабрі, 49

Борусія Д – Борусія М – 1:0

Гол: Ройс, 58

Уніон Берлін удома приймав Фрайбург, який до звітного поєдинку розташовувався на сенсаційній четвертій сходинці Бундесліги. Цей факт аж ніяк не лякав господарів, які уже на стартовій хвилині відкрили рахунок – Ленц перехопив сферу у центрі поля й віддав на Бюльтера, а той з нічого створив красу, спершу по-жонглерськи перекинувши захисника, а потім здалеку поціливши точно у верхій кут! Наприкінці матчу берлінці дотиснули суперника й встановили остаточний рахунок – Інгвартсен здалеку пробив без шансів для голкіпера – 2:0.

Суперник Олександрії у Лізі Європи Вольфсбург завітав у гості до РБ Лейбциг. У першому таймі глядачі голів не побачили, хоч нагоди відкрити рахунок були у Вергорста та Тімо Вернера. Останній використав інший свій шанс уже по перерві після несподівано точного виносу Гулачі від воріт – 1:0. Гості зуміли відігратись лише під завісу другого тайму – Вегорст відгукнувся на простріл Вільяма з флангу. Нічия у підсумку – 1:1.

Фортуна та Майнц у очному матчі сподівались покращити своє турнірне становище. За рівної гри у першому таймі, Майнц наприкінці залишився у меншості – Едмілсон Фернандес за 15 хвилин примудрився отримати дві жовті картки, тож по перерві Фортуна мала більше шансів, аби відкрити рахунок. Зробити це гості змогли лише наприкінці матчу – Хеннінгс у падінні замкнув подачу з флангу. Цей гол і визначив переможця зустрічі – 1:0 на користь господарів.

Вердер у домашньому поєдинку з Гертою відрив рахунок уже на 7-й хвилині – зразкова атака господарів завершилась точним ударом Сарджента з лінії штрафного. Герта відігралась вже у другому таймі. Люкебакіо розібрався із захисником на підступах до штрафного і прошив голкіпера ударом у дальній кут – 1:1. Більше рахунок у матчі не змінювався – нічия.

Аугсбург шокував Баварію у очному протистоянні, перетворивши у гол свою першу атаку. Хідера та Ріхтер сористались невдалою грою баварців у власному штрафному – перший асистував, а другий розстріляв кіпера з близької відстані. Утім, Баварія швидко відігралась завдяки голу Лєвандовскі головою, який переправив подачу Гнабрі з флангу точно у кут воріт. А на початку другого тайму останній і сам відзначився вбивчим пострілом з лінії штрафного – 1:2. Та на 2-й доданій хвилині Аугсбург шокував баварців ще раз, зрівнявши рахунок зусиллями Фіннбогасона – 2:2 у підсумку! Баварія втрачає шанс очолити чемпіонат.

Поєдинок Борусій обіцяв бути напруженим. Обидві команди мали змогу скористатись невдачами конкурентів – Гладбах міг відірватись від переслідувачів на вершині, а Дортмунд повернутись у першу 5-ку. Рівна гра у першому таймі за незначної переваги господарів не принесла голів. Щоправда, дуже суперечливий епізод стався на 33-й хвилині: гол Торгана Азара арбітр скасував через офсайд, який, якщо він і був, було неймовірно складно помітити. По перерві дортмундці таки повели у рахунку – Ройс переграв кіпера після розрізної від Азара. Цього виявилось достатньо для перемоги "джмелів" – 1:0.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ