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Парад нереалізованих пенальті та вилучень у відеоогляді матчу Карпати – Львів

17:03 90 Читать на русском
Парад нереалізованих пенальті та вилучень у відеоогляді матчу Карпати – Львів
Галицьке дербі / Офіційний сайт УПЛ

Матч 11-го туру УПЛ між Карпатами та Львовом завершився без голів.

44’ Назар Вербний
 
Сабіно дос Сантос 79’
44’ Назар Вербний
79’ Сабіно дос Сантос

Галицьке дербі забитих голів не принесло, хоч гра була переповнена емоціями. Вже на 8-й хвилині "зелено-білі" отримали право на пенальті, але Гуцуляк не зумів переграти Сарнавського. На 19-й хвилині арбітр зустрічі Євген Арановський призупинив матч через піротехнічне шоу, яке влаштували фанати Карпат. Наприкінці тайму Вербний за грубий підкат проти Приймака побачив перед собою пряму червону.

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Другий тайм запам'ятався нереалізованим пенальті Львова – з ударом Пернамбуко впорався Кудрик. Арановський урівняв склади на 79-й хвилині, вилучивши Сабіно за грубий підкат у Гуцуляка, але це ніяк не вплинуло на перебіг гри – суперники так і не спромоглися відкрити рахунок у цьому матчі.

Карпати та Львів розписали нічию у дербі з двома вилученнями та двома незабитими пенальті

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