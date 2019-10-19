Парад нереалізованих пенальті та вилучень у відеоогляді матчу Карпати – Львів

Матч 11-го туру УПЛ між Карпатами та Львовом завершився без голів.

Галицьке дербі забитих голів не принесло, хоч гра була переповнена емоціями. Вже на 8-й хвилині "зелено-білі" отримали право на пенальті, але Гуцуляк не зумів переграти Сарнавського. На 19-й хвилині арбітр зустрічі Євген Арановський призупинив матч через піротехнічне шоу, яке влаштували фанати Карпат. Наприкінці тайму Вербний за грубий підкат проти Приймака побачив перед собою пряму червону.

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Другий тайм запам'ятався нереалізованим пенальті Львова – з ударом Пернамбуко впорався Кудрик. Арановський урівняв склади на 79-й хвилині, вилучивши Сабіно за грубий підкат у Гуцуляка, але це ніяк не вплинуло на перебіг гри – суперники так і не спромоглися відкрити рахунок у цьому матчі.

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