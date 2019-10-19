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Лаціо – Аталанта: суперник Шахтаря громить "орлів" у першому таймі, Маліновський активний з 3 ударами

16:51 254 Читать на русском
Лаціо – Аталанта: суперник Шахтаря громить "орлів" у першому таймі, Маліновський активний з 3 ударами

Аталанта зустрічається з Лаціо в рамках 8-го тура Серії А. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

 
Луїс Мурієль 23’
Луїс Мурієль 28’
Алехандро Папу Гомес 37’
23’ Луїс Мурієль
28’ Луїс Мурієль
37’ Алехандро Папу Гомес

Матч Лаціо та Аталанти може вважатися центральним у турі італійської першості – зустрічалися третя та шоста команди, обидві претендують на зону Ліги чемпіонів. Суперник Шахтаря на цей поєдинок через травму втратив лідера атак Дувана Сапату. А от Руслан Маліновський повернувся в стартовий склад бергамасків після вдалої гри за збірну України.

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Українець став головною дійовою особою на початку зустрічі. Вже на другій хвилині Маліновський видав ефектний індивідуальний прохід – змістився з правого півфлангу, обіграв Пароло та потужно вистрелив лівою з-за меж штрафного майданчика. М'яч пролетів дещо вище воріт. У наступній атаці Руслан вивів на ударну позицію Пашаліча – той влучив у голкіпера.

Незабаром хавбек збірної України віддав непоганий пас у вільну зону на Мурієля. Колумбієць заробив кутовий, з якого Маліновський подав не дуже вдало. Руслан опускав в глибину, допомагаючи просувати м'яч. В одному з моментів він помилився, але відразу відпрацював назад і змусив опонента втратити сферу.

Аталанта діяла значно гостріше за господарів. Стракоша мусив рятувати Лаціо, коли Фройлер обігрався з Маліновським, протягнув м'яч десяток метрів і відкинув на Хатебура, а потім замикав простріл з флангу. Папу Гомес віддав зрячий пас на Мурієля, який відкрився між центрбеками, але погано пробив по воротах.

Перш ніж забити, Луїс ще раз пристрілявся – дальня спроба виявилася неточною. На 23-й хвилині бергамаски все ж втілили свою перевагу в рахунку. Гозенс і Пашаліч (Маріо зберіг м'яч у полі ефектним пасом п'ятою) розігнали класний випад лівим флангом, який завершився результативним ударом Мурієля – точно в дальній кут.

Колумбійський форвард сьогодні просто нестримний. Ще одна атака за участю Маліновського та Гомеса призвела до неточного удару Мурієля, а вже на 28-й хвилині Луїс оформив дубль. Гомес заробив стандарт на лівому фланзі, Мурієль підійшов до м'яча і пробив/подав у штрафний майданчик. Мазьєлло не торкнувся до м'яча, але дезорієнтував воротаря. "Круглий" вдруге закотився в той самий кут.

Лаціо не міг створити буквально нічого, натомість Аталанта ледь не кожну атаку завершувала ударом. Здалеку стріляли Фройлер і Гомес, двічі до перерви бив Маліновський. В першому епізоді м'яч не ліг на ногу, а в другому Руслан розрядив гармату зі штрафного – Стракоша відбив перед собою.

І все ж Аталанта ще в першому таймі довела рахунок до розгромного, коли Толої зіграв на перехопленні й вивів Гомеса на оперативний простір. Екс-гравець Металіста легко реалізував вихід сам на сам. 0:3 на користь бергамасків у перерві! Маліновський дуже активний, хоч виходить у нього не все.

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Теги
Руслан Маліновський Руслан Маліновський Італія Аталанта Аталанта Лаціо Лаціо Лаціо - Аталанта
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