Лаціо – Аталанта: суперник Шахтаря громить "орлів" у першому таймі, Маліновський активний з 3 ударами

Аталанта зустрічається з Лаціо в рамках 8-го тура Серії А. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч Лаціо та Аталанти може вважатися центральним у турі італійської першості – зустрічалися третя та шоста команди, обидві претендують на зону Ліги чемпіонів. Суперник Шахтаря на цей поєдинок через травму втратив лідера атак Дувана Сапату. А от Руслан Маліновський повернувся в стартовий склад бергамасків після вдалої гри за збірну України.

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Українець став головною дійовою особою на початку зустрічі. Вже на другій хвилині Маліновський видав ефектний індивідуальний прохід – змістився з правого півфлангу, обіграв Пароло та потужно вистрелив лівою з-за меж штрафного майданчика. М'яч пролетів дещо вище воріт. У наступній атаці Руслан вивів на ударну позицію Пашаліча – той влучив у голкіпера.

Незабаром хавбек збірної України віддав непоганий пас у вільну зону на Мурієля. Колумбієць заробив кутовий, з якого Маліновський подав не дуже вдало. Руслан опускав в глибину, допомагаючи просувати м'яч. В одному з моментів він помилився, але відразу відпрацював назад і змусив опонента втратити сферу.

Аталанта діяла значно гостріше за господарів. Стракоша мусив рятувати Лаціо, коли Фройлер обігрався з Маліновським, протягнув м'яч десяток метрів і відкинув на Хатебура, а потім замикав простріл з флангу. Папу Гомес віддав зрячий пас на Мурієля, який відкрився між центрбеками, але погано пробив по воротах.

Перш ніж забити, Луїс ще раз пристрілявся – дальня спроба виявилася неточною. На 23-й хвилині бергамаски все ж втілили свою перевагу в рахунку. Гозенс і Пашаліч (Маріо зберіг м'яч у полі ефектним пасом п'ятою) розігнали класний випад лівим флангом, який завершився результативним ударом Мурієля – точно в дальній кут.

Колумбійський форвард сьогодні просто нестримний. Ще одна атака за участю Маліновського та Гомеса призвела до неточного удару Мурієля, а вже на 28-й хвилині Луїс оформив дубль. Гомес заробив стандарт на лівому фланзі, Мурієль підійшов до м'яча і пробив/подав у штрафний майданчик. Мазьєлло не торкнувся до м'яча, але дезорієнтував воротаря. "Круглий" вдруге закотився в той самий кут.

Лаціо не міг створити буквально нічого, натомість Аталанта ледь не кожну атаку завершувала ударом. Здалеку стріляли Фройлер і Гомес, двічі до перерви бив Маліновський. В першому епізоді м'яч не ліг на ногу, а в другому Руслан розрядив гармату зі штрафного – Стракоша відбив перед собою.

І все ж Аталанта ще в першому таймі довела рахунок до розгромного, коли Толої зіграв на перехопленні й вивів Гомеса на оперативний простір. Екс-гравець Металіста легко реалізував вихід сам на сам. 0:3 на користь бергамасків у перерві! Маліновський дуже активний, хоч виходить у нього не все.