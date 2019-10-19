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Яремчук забив переможний гол за Гент, Пластун допоміг команді втримати ворота "сухими"

19 жовтня 23:35 1272 Читать на русском
Яремчук забив переможний гол за Гент, Пластун допоміг команді втримати ворота "сухими"
Роман Яремчук / Фото ФК Гент

Нападник збірної України Роман Яремчук вирішив не збавляти обертів після Португалії і допоміг Генту здобути впевнену перемогу над Васланд-Бевереном.

Чемпіонат Бельгії, 11 тур

Гент – Васланд-Беверен – 2:0

Голи: Яремчук, 18, Депуатр, 66

Рахунок відкрив Роман Яремчук, який на тижні відзначився подібним досягненням у матчі відбору Євро-2020 Україна – Португалія. Форвард Гента обробив м'яч в районі одинадцятиметрової позначки і легко розібрався з голкіпером. У середині другого тайму господарі подвоїли перевагу зусиллями Лорана Депуатра, який і оформив остаточний рахунок – 2:0.

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Інший представник збірної України Ігор Пластун вийшов в основі на дещо нетиповій для себе позиції лівого захисника і допоміг Генту втримати свої ворота "сухими". А от Роман Безус вдовольнився лише 10 хвилинами з виходу на заміну.

Після перемоги команда українського тріо вийшла на третю сходинку бельгійського чемпіонату і поступається лише Брюгге та Стандарду.

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Теги
Гент Гент Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук Українці за кордоном Роман Безус Роман Безус Ігор Пластун Ігор Пластун
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