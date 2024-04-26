Мюнхенці тривалий час шукають заміну Томасу Тухелю, який має покинути клуб після завершення сезону. Першим вибором Баварії був Хабі Алонсо, але він вирішив продовжувати тренувати Байєр. Улі Хьонесс, почесний президент мюнхенців, підтвердив, що клуб контактує з Ральфом Рангніком.

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"Так, ми ведемо переговори з Рангніком. Я думаю, що протягом тижня ми ухвалимо рішення. Якщо хтось із тих, хто приймає рішення, не підтримує нового тренера, він не прийде. Це стосується не лише мене", – цитує Хьонесса Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що Ральф Рангнік працював з Манчестер Юнайтед у сезоні 2021/22. Наразі фахівець очолює збірну Австрію, контракт з якою розрахований до 2026 року.

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