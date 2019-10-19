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Поразка "молотобійців" із Ярмоленком у складі у відеоогляді матчу Евертон – Вест Хем – 2:0

16:50 108 Читать на русском
Поразка "молотобійців" із Ярмоленком у складі у відеоогляді матчу Евертон – Вест Хем – 2:0
Евертон – Вест Хем – 2:0 – відео голів та огляд матчу / твіттер АПЛ

Евертон впевнено розібрався із Вест Хемом Ярмоленка у матчі 9-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Евертон – Вест Хем.

17’ Бернард
90+2’ Гілфі Сігурдссон
 
17’ Бернард
90+2’ Гілфі Сігурдссон

Евертон захопив ініціативу в матчі та відкрив рахунок на 17 хвилині. Екс-"гірник" Бернард розхитав захисника у штрафному і з гострого кута пробив Роберто. "Іриски" продовжили переважати до перерви, а у другій половині гра вирівнялась завдяки виходу Ярмоленка на заміну. Втім, Евертон мав більш гострі моменти: гол Міни скасували, а Волкот розкішним ударом влучив у поперечку. Але "іриски" таки поставили крапку в матчі, гол на рахунку Сігурдссона.

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Таким чином, Евертон піднявся із зони вильоту відразу на 12-е місце. Вест Хем залишається восьмим, набравши на 2 очки більше.

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Англія Відеоновини Українці за кордоном Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Евертон - Вест Хем Вест Хем Вест Хем Евертон Евертон
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