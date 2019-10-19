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Драматическая битва претендентов на еврокубки в видеообзоре матча Заря – Десна

19:46 15 Читати українською
Драматическая битва претендентов на еврокубки в видеообзоре матча Заря – Десна
Заря обыграла Десну в драматичном матче

В 11-м туре УПЛ в очной встрече сошлись претенденты на еврокубки.

81’ Богдан Леднев
85’ Владлен Юрченко
 
Максим Дегтярьов 17’
17’ Максим Дегтярьов
81’ Богдан Леднев
85’ Владлен Юрченко

Луганчане на правах номинального хозяина владели инициативой в начале матча, Десна забрала себе контратаки. На 17-й минуте одна из них превратилась в гол: Калитвинцев с правого фланга вырезал передачу в штрафную, где удачно сгруппировался Максим Дегтярев и пробил головой в угол ворот соперника.

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До завершения первого тайма гости удачно разрушали позиционные атаки команды Виктора Скрипника и ушли на перерыв в статусе лидера. Замены, которые сделал наставник Зари в перерыве, заставили Десну еще глубже прижаться к своим воротам. Оборона гостей держалась до 81-й минуты, когда Богдан Леднев сравнял счет. Вырвать победу Зари помог пенальти на 85-й минуте – три очка хозяевам принес точный удар Владлена Юрченко.

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Заря - Десна Заря Заря Десна Десна Видеоновости
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