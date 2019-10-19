Драматическая битва претендентов на еврокубки в видеообзоре матча Заря – Десна

В 11-м туре УПЛ в очной встрече сошлись претенденты на еврокубки.

Луганчане на правах номинального хозяина владели инициативой в начале матча, Десна забрала себе контратаки. На 17-й минуте одна из них превратилась в гол: Калитвинцев с правого фланга вырезал передачу в штрафную, где удачно сгруппировался Максим Дегтярев и пробил головой в угол ворот соперника.

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До завершения первого тайма гости удачно разрушали позиционные атаки команды Виктора Скрипника и ушли на перерыв в статусе лидера. Замены, которые сделал наставник Зари в перерыве, заставили Десну еще глубже прижаться к своим воротам. Оборона гостей держалась до 81-й минуты, когда Богдан Леднев сравнял счет. Вырвать победу Зари помог пенальти на 85-й минуте – три очка хозяевам принес точный удар Владлена Юрченко.

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