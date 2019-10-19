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Швед дебютував у чемпіонаті Шотландії – Селтік розгромив Росс Каунті

20:38 539 Читать на русском
Швед дебютував у чемпіонаті Шотландії – Селтік розгромив Росс Каунті
Мар'ян Швед / Daily Express

Український нападник Селтіка Мар'ян Швед вийшов на поле у матчі 9 туру чемпіонату Шотландії проти Росс Каунті.

Шотландія. Прем'єр-ліга, 9 тур

Селтік – Росс Каунті – 6:0

Голи: Ельюнуссі, 4, 72, Едуар, 46, Макгрегор, 49, Фонтен, 50 (аг), Форрест, 55.

Підопічні Ніла Леннона взялися за справу одразу після стартового свистка. Вже на 4-й хвилині матчу Мохаммед Ельюнуссі вразив ворота гостей, чим трохи заспокоїв своїх партнерів, які до завершення першого тайму грали в економному режимі.

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Здається, в перерві гравці Селтіка отримали серйозну мотивацію від свого тренера, адже в другому таймі вони просто знищили суперника – п'ять голів без відповіді дозволили "кельтам" здобути розгромну перемогу і, як мінімум, до завтра повернутися на перше місце в турнірній таблиці.

Зазначимо, що Мар'ян Швед вийшов на заміну на 75-й хвилині матчу замість Джеймса Форреста. Цей матч став дебютним для українця у елітній шотландській лізі.

Матч головного конкурента Селтіка на внутрішній арені відбудеться завтра – Рейнджерс на виїзді зіграє проти Хартса.

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Теги
Українці за кордоном Світ Мар'ян Швед Мар'ян Швед Селтік Селтік
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