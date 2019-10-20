Главные новости футбола 19 октября: Малиновский провел безумный матч против Лацио, Ярмоленко проиграл с Вест Хэмом

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 19 октября.

Украинцы за рубежом

Ярмоленко не смог спасти Вест Хэм от поражения в матче против Эвертона. Видеообзор матча и действий украинца по ссылке.

Аталанта вместе с Русланом Малиновским в феерическом поединке не смогла удержать победу над Лацио. Украинский хавбек хорошо себя показал, можете самостоятельно убедиться в видеообзоре.

После долгой паузы из-за травмы Марьян Швед вернулся на поле и сумел дебютировать за Селтик в чемпионате Шотландии.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук традиционно забил в чемпионате Бельгии и подарил свои команде победу.

Европа

Барселона благодаря своему звездному трио атаки разгромила Эйбар. Зато Реал потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Манчестер Сити без Александра Зинченко спокойно разобрался с Кристал Пэлас. Также состоялись другие поединки 9-го тура АПЛ.

В Германии действующий чемпион Бундеслиги потерял очки, зато Боруссия Д победила и вплотную приблизилась к Баварии.

Украина

Львовское дерби осталось без забитых голов, но с удалениями и пенальти. Вашему вниманию видеообзор поединка.

Заря провела феерический камбэк в матче против Десны и еще больше закрутили интригу в первой шестерке. Видео по ссылке.

Сразу трое игроков сборной Украины попали в уникальный рейтинг УЕФА.