Тоттенхем на останніх хвилинах врятував нічию з Уотфордом, Челсі дотиснув Ньюкасл: 9-й тур АПЛ, матчі суботи

В рамках 9-го туру чемпіонату Англії були зафіксовані нічийні рахунки в матчах Борнмута, Вулверхемптона та Тоттенхема, а Астон Вілла, Лестер та Челсі перемогли Брайтон, Бернлі та Ньюкасл відповідно.

Чемпіонат Англії 2019/20, 9-й тур

Астон Вілла – Брайтон – 2:1

Голи: Грілліш, 45+2, Таргет, 90+5 – Вебстер, 21

Вилучення: Муй, 35 (друга жовта)

Борнмут – Норвіч – 0:0

Вулверхемптон – Саутгемптон – 1:1

Голи: Хіменес, 61 (пен) – Інгз, 53

Лестер – Бьорнлі – 2:1

Голи: Варді, 45, Тілеманс, 74 – Вуд, 26

Тоттенхем – Уотфорд – 1:1

Голи: Аллі, 86 – Дукуре, 6

Челсі – Ньюкасл – 1:0

Гол: Алонсо, 73

Астон Вілла у рідних стінах приймала Брайтон. Гості непогано розпочали поєдинок, відкривши рахунок на 21-й хвилині після подачі Гросса зі штрафного, яку ударом головою в дальній кут замкнув Вебстер – щоправда, далі справи пішли не так добре. На 30-й хвилині Муй отримав першу жовту картку, на 35-й він отримав другу й вилучення, а наприкінці першого тайму Хурріхейн забив гол Астон Вілли, який скасували після перегляду VAR. Втім, за кілька хвилин Грілліш таки зрівняв рахунок – 1:1. В другому таймі йшла нервова позиційна боротьба з кількома непоганими моментами, але здавалося, що все завершиться нічиєю. Брайтон тримався до 90+5-ї хвилини, але потім таки пропустив після удару Таргета з гострого кута – 2:1.

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У поєдинку між Борнмутом та Норвічем вийшло не так весело. Команди обмінювалися непоганими моментами – в першому таймі Крул витягнув удар Соланке, а в другому Рамсдейл парирував класний постріл Пуккі. Загалом, матч виглядав доволі динамічно й цікаво, але реально гольових епізодів не виникало. Як команди не старалися, але до самого фінального свистка забити бодай один м'яч вони так і не змогли.

Вулверхемптон у рідних стінах зустрічався з Саутгемптоном. В першому таймі вболівальники побачили два голи Хіменеса, однак обидва арбітри скасували через положення поза грою. "Святі" нічим не відповідали, однак по перерві Інгз несподівано вивів гостей уперед, скориставшись помилкою Коуді перед власним штрафним та перегравши Патрісіу в ближньому бою – 0:1. Втім, на 61-й хвилині "вовки" відігралися з пенальті, який реалізував все той же Хіменес. Як виявилося, це був останній гол у зустрічі.

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Лестер провів дуже непростий домашній поєдинок проти Бернлі, пропустивши вже на 26-й хвилині після шикарної подачі Макніла, яку ударом головою замкнув Вуд. Втім, наприкінці першого тайму Варді аналогічним чином зрівняв рахунок – 1:1. Другий тайм давався "лисам" важко, але ініціатива явно була за господарями. Зрештою, на 74-й хвилині перевага вилилась у красиву комбінацію на правому фланзі та прострільну передачу Барнса, яку пострілом з лівого краю карного майданчика в ближню дев'ятку завершив Тілеманс – 2:1. Бернлі міг відігратися на 86-й, забивши гол у ворота Шмейхеля, однак його скасували через офсайд. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Лестера.

Тоттенхем після розгрому від Брайтона намагався реабілітуватися перед рідними вболівальниками, однак у гостей з Уотфорда були на це свої плани. Втрата Велбека через травму вже на 4-й хвилині не завадила "оленям" відкрити рахунок на 6-й – Янмаат отримав діагональ від Каткарта, пройшов по правому флангу й прострілив у штрафний на Дукуре, який переправив м'яч у ворота. Далі Тоттенхем чинив шалений тиск на Уотфорд, а на 49-й хвилині Сон навіть влучив у поперечину – все без толку. Гості трималися аж до 86-ї, доки Аллі не скористався невдалим відскоком від голкіпера й не покотив м'яч у сітку. Більше голів команди не забивали.

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Челсі вдома приймав Ньюкасл. Матч важко давався господарям, однак ініціатива залишалася саме за ними: у першому таймі ударом з меж штрафного відкрити рахунок міг Маунт (Дубравка парирував), а по перерві Алонсо перевірив поперечину воріт суперника. Ньюкасл тримав "нулі" на табло аж до 73-ї хвилини, коли Маркос Алонсо отримав скидку від Хадсона-Одоя й з лівого краю карного майданчика потужно пробив у дальній кут – 1:0! На цьому рахунку команди і розійшлися.

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