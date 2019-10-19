toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
КАРПАТИ - ЛЬВІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КРІСТАЛ ПЕЛАС - МАНЧЕСТЕР СІТІ ЕВЕРТОН - ВЕСТ ХЕМ ЛАЦІО - АТАЛАНТА

Зоря здійснила крутий камбек у матчі з Десною

18:55 382 Читать на русском
Зоря здійснила крутий камбек у матчі з Десною
Зоря – Десна / Фото ФК Зоря

Зоря приймала Десну в рамках 11-го туру чемпіонату України. Звіт про матч читайте на Футбол 24.

81’ Богдан Лєднєв
85’ Владлен Юрченко
 
Максим Дегтярьов 17’
17’ Максим Дегтярьов
81’ Богдан Лєднєв
85’ Владлен Юрченко

Команди жваво увійшли в гру. Луганці на правах номінального господаря володіли ініціативою, Десна забрала собі контратаки.

Карпати та Львів розписали нічию у дербі з двома вилученнями та двома незабитими пенальті

Вже на 17-й хвилині один з таких гострих випадів підопічних Рябоконя завершився голом. Калітвінцев з правого флангу вирізав передачу в штрафний майданчик, де вдало згрупувався Максим Дегтярьов та пробив головою у кут воріт суперника.

Гол не не надто вплинув на картину гри. Господарі пробували будувати позиційні атаки, а гості з Чернігова вдало з ними справлялись.

Віктор Скрипник після перерви освіжив команду двома замінами. Це змусило гравців Десни притиснутись до своїх воріт, але втрачати перемогу гості не мали наміру.

Лише на 81-й хвилині Богдан Лєднєв зумів пробити захисні редути суперника та зрівняти рахунок. А вже через 4 хвилини арбітр призначив справедливий пенальті за фол у штрафному майданчику Десни. Вирок реалізував Владлен Юрченко.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Зорі. Три очки максимально наблизили луганську команду до лідерів. Команда Скрипника розташувалась на 5-й сходинці з 19-ма очками, а Десна на другому місці – 20 балів.

Шахтар розтрощив Колос: дублі Тайсона та Мораєса, 11-матчева переможна серія та 13 очок переваги над Динамо

blog_ava
Карпати та Львів розписали нічию у дербі з двома вилученнями та двома незабитими пенальті
16:01
1983
Теги
Головне Десна Десна Зоря - Десна Зоря Зоря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
хв
Крістал Пелас
19:30
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук