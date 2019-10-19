Зоря здійснила крутий камбек у матчі з Десною

Зоря приймала Десну в рамках 11-го туру чемпіонату України. Звіт про матч читайте на Футбол 24.

Команди жваво увійшли в гру. Луганці на правах номінального господаря володіли ініціативою, Десна забрала собі контратаки.

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Вже на 17-й хвилині один з таких гострих випадів підопічних Рябоконя завершився голом. Калітвінцев з правого флангу вирізав передачу в штрафний майданчик, де вдало згрупувався Максим Дегтярьов та пробив головою у кут воріт суперника.

Гол не не надто вплинув на картину гри. Господарі пробували будувати позиційні атаки, а гості з Чернігова вдало з ними справлялись.

Віктор Скрипник після перерви освіжив команду двома замінами. Це змусило гравців Десни притиснутись до своїх воріт, але втрачати перемогу гості не мали наміру.

Лише на 81-й хвилині Богдан Лєднєв зумів пробити захисні редути суперника та зрівняти рахунок. А вже через 4 хвилини арбітр призначив справедливий пенальті за фол у штрафному майданчику Десни. Вирок реалізував Владлен Юрченко.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Зорі. Три очки максимально наблизили луганську команду до лідерів. Команда Скрипника розташувалась на 5-й сходинці з 19-ма очками, а Десна на другому місці – 20 балів.

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