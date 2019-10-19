Ослаблений Реал сенсаційно поступився Мальорці, залишивши Барселону на вершині Прімери

У матчі 9-го туру іспанської Прімери Реал у меншості й за відсутності лідерів поступився Мальорці на виїзді. Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

Востаннє ці команди зустрічались у далекому сезоні 2012/2013. Тоді мадридці розгромили острів'ян з рахунком 5:2. Загалом у останніх трьох поєдинках Реал забив у ворота Мальорки 14 м'ячів, однак з того часу змінилось більше половини складу "вершкових", а Мальорка повернулась у Прімеру лише у поточному сезоні й перебуває на третьому місці з кінця. Гості мали змогу повернути собі одноосібне лідерство, а господарі сподівались на підтримку власних трибун у намаганні зачепитись за очки. Окрім того, Мадрид грав без кількох ключових виконавців: Асенсіо, Бейл, Кроос, Лукас, Модріч та Начо пропускали матч через травми, Карвахаль отримав відпочинок, а Азар був відсутній "за сімейними обставинами".

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Підопічні Зідана очікувано заволоділи м'ячем з перших хвилин, а першу "пристрілку" здійснив Іско, пробивши з лінії штрафного – точно у руки голкіперу. Мальорка майже миттєво відповіла – спершу стрімка контратака зупинилась вже у кінцевій фазі через неточний пас Будіміра у штрафний, а вже за хвилину господарі відкрили рахунок! Лаго Жуніор у стилі Коноплянки класно змістився з флангу у центр і пробив точно у дальній кут – 1:0! Стартові хвилини були повністю за господарями, які мали ще кілька нагод забити, але не вистачило кількох сантиметрів у моменті з офсайдом у Лаго, а потім – його партнерам після прострілу з флангу, аби дотягнутись до м'яча.

Ближче до середини тайму "вершкові" трохи вирівняли гру, однак по-справжньому небезпечних моментів у їхньому виконанні відверто бракувало. Можна згадати індивідуальний прохід Вінісіуса до лінії штрафного, але Жуніор дещо затягнув з ударом – повз ліву стійку. Навісні передачі мадридців успішно нівелювались злагодженою грою господарів у захисті, а креатив Вінісіуса мало хто підтримував забіганнями.

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Марсело ближче до кінця тайму випробував свою праву ударом здалеку – вийшло якось втомлено й без проблем для Маноло Рейни. За несподіваної, але заслуженої переваги Мальорки команди пішли на перерву. Складалось враження, наче зустрічались команди різної вікової категорії – утомлені мадридці й жвава Мальорка.

У перерві Зідан вирішив не випускати нових гравців, хоч заміну відверто напрошувались одразу кілька мадридців – жахливий перший тайм у виконанні Одріосоли, Іско, що губився на полі та помилявся у передачах, геть непомітний Йович. Натомість Мальорка почала другий тайм притиснувшись до власних воріт. "Вершкові" все більше нависали над штрафним суперника. Найбільш активним був Бензема, який то випрошував пенальті, то класно пробивав здалеку. Мальорка гостро відповідала, як у моменті Будіміра з ударом головою біля правої стійки, але арбітр зафіксував невеличкий офсайд.

Вісенте Морено трохи згодом випустив юного вундеркінда Такефусу Кубо, а Зідан у середині тайму зробив подвійну заміну: Родріго очікувано вийшов замість Іско, а Вальверде замінив Йовіча. Кубо помітно додав атакувального потенціалу господарям, однак до відверто гострих моментів біля воріт Куртуа справа не доходила. Натомість Родріго небезпечно віддавав на Вінісіуса у центр штрафного, однак захисники вчасно заблокували і простріл, і самого Вінісіуса. Градус гри не змінювався із самого початку, тож Одріосола вирішив підживити емоції уболівальників обох команд, отримавши другу жовту за грубий підкат у центрі поля... Дуже невдалий день для Альваро.

Гравці Мальорки віддавали останні сили, героїчно пресингуючи суперника на кожному клаптику поля, тож мадридці під завісу поєдинку майже не турбували володіння Маноло Рейни. Мілітао завдавав удару головою після подачі зі штрафного, але не достатньо акцентовано – голкіпер зафіксував м'яч. Мальорка витримала фінальний штурм й сенсаційно виборола 3 очки у матчі з лідером чемпіонату завдяки єдиному влучному пострілу. Натомість Реал відчув зяючу нестачу своїх лідерів та креативу на чужій половині поля. 1:0 на користь Мальорки!

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