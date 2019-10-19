Змарновані моменти Маліновського, злива голів і драматична кінцівка у відеоогляді матчу Лаціо – Аталанта – 3:3

Аталанта втратила перемогу над Лаціо у гостьовому матчі 8 туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд гри Лаціо – Аталанта.

Аталанта надпотужно провела перший тайм, відвантаживши у ворота римлян три голи, і готувалась до спокійної гри у другій половині.

Однак, у гравців Лаціо були свої плани щодо розподілу очок у звітній зустрічі. Упродовж двох хвилин Іммобіле і Корреа шокували Маліновського і компанію, які не очікували подібного удару. Не змогли вони зібратися і під завісу матчу – на 93 хвилині Іммобіле заробив ще один пенальті та переграв з "точки" Голліні.

Аталанта феєрично втратила перемогу над Лаціо та шанс очолити Серію А – Маліновський змарнував декілька моментів