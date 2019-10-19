Змарновані моменти Маліновського, злива голів і драматична кінцівка у відеоогляді матчу Лаціо – Аталанта – 3:3

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Крістал Пелас – Манчестер Сіті: Зінченко не потрапив до заявки "містян" – онлайн-трансляція матчуАнглія — 19:30 923
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Евертон – Вест Хем: Ярмоленко став жертвою "вірусу ФІФА" у Ліверпулі – магія старих знайомих українців, криза лондонцівАнглія — 19:00 9718
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