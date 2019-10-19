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Карпати та Львів розписали нічию у дербі з двома вилученнями та двома незабитими пенальті

16:01 1583 Читать на русском
Карпати та Львів розписали нічию у дербі з двома вилученнями та двома незабитими пенальті
Карпати – Львів – 0:0

В рамках матчу 11-го туру УПЛ Карпати та Львів голів не забивали.

44’ Назар Вербний
 
Сабіно дос Сантос 79’
44’ Назар Вербний
79’ Сабіно дос Сантос

Перший тайм був багатим на цікаві події, але не на моменти та голи – останніх взагалі не забивали, а найгостріші епізоді сталися тільки на старті зустрічі. Втім, дух дербі змушував йти уперед, тому одразу зі свистком про початок матчу команди обмінялися дальніми неточними ударами, а вже на 8-й хвилині Сабіно підіграв собі рукою у власному штрафному. Євген Арановський призначив пенальті, Гуцуляк підійшов до точки, розігнався – і не зміг пробити Сарнавського!

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Після цього вболівальники побачили жовту картка Володимиру Мазяру, зупинку гри через піро-шоу фанатів "левів" та кілька неточних або заблокованих ударів з дистанції, але по-справжньому спекотно стало аж на 25-й хвилині, коли Гуцуляк вистрілив з лінії штрафного – поруч зі стійкою. За хвилину по цьому епізоду "зелено-білі" стали вимагати пенальті за гру рукою у виконанні Борзенка, однак Євген Арановський вирішив проігнорувати цей епізод. Суперечливе рішення.

Остання третина першого тайму більше була схожа на черговий івент UFC, ніж на футбольний матч. З небезпечних моментів можна згадати хіба що постріл Кльоца на 33-й хвилині в лівий нижній кут із середньої дистанції, але його витягнув Сарнавський. Всі інші епізоди цього відрізку були пов'язані з грубими фолами – Львів отримав аж три жовті картки всього за три хвилини, ще одну показали карпатівцю Халлю, а наприкінці тайму Вербний за грубий підкат проти Приймака побачив перед собою пряму червону. Карпати йшли на перерву у меншості.

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Початок другого тайму загалом виглядав нединамічно і рівно. Найбільш активними в цей період зустрічі виглядали львівські фанати, але гольові моменти таки створювались. Перший з них належав Карпатам, але участь "левів" у ньому була суто символічною: Назаріна на 51-й хвилині подав зі штрафного, а Борзенко головою пробив по власних воротах – Сарнавський витягнув м'яч з-під поперечини! Відповідь Львова прийшла на 55-й, коли Альваро в чужому карному майданчику несподівано завдав удару в падінні через себе – "зелено-білих" врятував Мартінс. Крім того, на 61-й Альваро спробував вистрілити з дальньої дистанції, але це вже було занадто неточно.

На 60-х хвилинах нічого, крім серії замін, другої зупинки гри через піро-шоу та заблокованого удару Ренана, не відбувалося. Дубінчак намагався завести трибуни, хоча завестися потрібно було самим футболістам. На 70-х хвилинах в ігровому плані нічого не змінилося (хіба що фанати перестали зривати матч), але в цей період Львів ледь не відкрив рахунок. На 75-й Борзенко впав у штрафному, Євген Арановський в цьому побачив доволі сумнівний фол та призначив пенальті, а Пернамбукко вистрілив з "точки" – Кудрик парирував його удар! На 79-й же арбітр зрівняв склади, вилучивши Сабіно за грубий підкат у Гуцуляка.

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Карпати спробували скористатися ситуацією, але якість моментів номінальних господарів виявилась дуже низькою. На 83-й простріл-удар Діогу з правого краю штрафного перехопив Сарнавський, на 85-й Дубінчак з передачі Ді Франко пробив дуже неточно, а на 87-й Діогу вистрілив з меж штрафного двічі – перший удар заблокували, а другий полетів у небо. Подібні епізоди навіть на статус моменту не тягнуть. Так, активність.

До основного часу поєдинку Євген Арановський додав цілих вісім хвилин, але нічого небезпечного за цей час команди так і не створили. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию, після якої Карпати залишились на дев'ятій позиції з 9 очками. Львів, маючи в активі 8 залікових балів, тримається на передостанній сходинці.

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