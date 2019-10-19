Карпати та Львів розписали нічию у дербі з двома вилученнями та двома незабитими пенальті

В рамках матчу 11-го туру УПЛ Карпати та Львів голів не забивали.

Перший тайм був багатим на цікаві події, але не на моменти та голи – останніх взагалі не забивали, а найгостріші епізоді сталися тільки на старті зустрічі. Втім, дух дербі змушував йти уперед, тому одразу зі свистком про початок матчу команди обмінялися дальніми неточними ударами, а вже на 8-й хвилині Сабіно підіграв собі рукою у власному штрафному. Євген Арановський призначив пенальті, Гуцуляк підійшов до точки, розігнався – і не зміг пробити Сарнавського!

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Після цього вболівальники побачили жовту картка Володимиру Мазяру, зупинку гри через піро-шоу фанатів "левів" та кілька неточних або заблокованих ударів з дистанції, але по-справжньому спекотно стало аж на 25-й хвилині, коли Гуцуляк вистрілив з лінії штрафного – поруч зі стійкою. За хвилину по цьому епізоду "зелено-білі" стали вимагати пенальті за гру рукою у виконанні Борзенка, однак Євген Арановський вирішив проігнорувати цей епізод. Суперечливе рішення.

Остання третина першого тайму більше була схожа на черговий івент UFC, ніж на футбольний матч. З небезпечних моментів можна згадати хіба що постріл Кльоца на 33-й хвилині в лівий нижній кут із середньої дистанції, але його витягнув Сарнавський. Всі інші епізоди цього відрізку були пов'язані з грубими фолами – Львів отримав аж три жовті картки всього за три хвилини, ще одну показали карпатівцю Халлю, а наприкінці тайму Вербний за грубий підкат проти Приймака побачив перед собою пряму червону. Карпати йшли на перерву у меншості.

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Початок другого тайму загалом виглядав нединамічно і рівно. Найбільш активними в цей період зустрічі виглядали львівські фанати, але гольові моменти таки створювались. Перший з них належав Карпатам, але участь "левів" у ньому була суто символічною: Назаріна на 51-й хвилині подав зі штрафного, а Борзенко головою пробив по власних воротах – Сарнавський витягнув м'яч з-під поперечини! Відповідь Львова прийшла на 55-й, коли Альваро в чужому карному майданчику несподівано завдав удару в падінні через себе – "зелено-білих" врятував Мартінс. Крім того, на 61-й Альваро спробував вистрілити з дальньої дистанції, але це вже було занадто неточно.

На 60-х хвилинах нічого, крім серії замін, другої зупинки гри через піро-шоу та заблокованого удару Ренана, не відбувалося. Дубінчак намагався завести трибуни, хоча завестися потрібно було самим футболістам. На 70-х хвилинах в ігровому плані нічого не змінилося (хіба що фанати перестали зривати матч), але в цей період Львів ледь не відкрив рахунок. На 75-й Борзенко впав у штрафному, Євген Арановський в цьому побачив доволі сумнівний фол та призначив пенальті, а Пернамбукко вистрілив з "точки" – Кудрик парирував його удар! На 79-й же арбітр зрівняв склади, вилучивши Сабіно за грубий підкат у Гуцуляка.

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Карпати спробували скористатися ситуацією, але якість моментів номінальних господарів виявилась дуже низькою. На 83-й простріл-удар Діогу з правого краю штрафного перехопив Сарнавський, на 85-й Дубінчак з передачі Ді Франко пробив дуже неточно, а на 87-й Діогу вистрілив з меж штрафного двічі – перший удар заблокували, а другий полетів у небо. Подібні епізоди навіть на статус моменту не тягнуть. Так, активність.

До основного часу поєдинку Євген Арановський додав цілих вісім хвилин, але нічого небезпечного за цей час команди так і не створили. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию, після якої Карпати залишились на дев'ятій позиції з 9 очками. Львів, маючи в активі 8 залікових балів, тримається на передостанній сходинці.

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