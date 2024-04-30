"По-перше, я хочу сказати всім дуже дякую за слова підтримки, я все читаю і бачу. Мені не потрібна операція, і зараз моя мета – якомога швидше одужати, і я сподіваюся побачити вас на Євро.

Миколенко опинився перед серйозною дилемою – лідер збірної України ризикує повторити долю Шевченка

Евертонці, ви були неймовірні в цьому сезоні, особливо в дербі. Тому я встав після пошкодження і грав, скільки міг. До зустрічі в наступному сезоні, "іриски", – написав український захисник у своїх соцмережах.

Віталій Миколенко отримав травму у матчі 29-го туру проти Ліверпуля. В українця діагностували розрив зв'язки гомілкостопу. Приблизний термін відновлення триматиме шість тижнів.

У поточному сезоні український захисник відіграв за Евертон у 34 іграх, забивши два голи.

Нагадаємо, що Миколенко є основним гравцем для збірної України, яка здобула путівку на Євро-2024. Турнір стартує 14 червня. На груповому етапі команда Реброва зіграє проти Румунії, Бельгії та Словаччини.

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