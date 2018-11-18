Кейн: Гравці збірної Англії зубами вчепились за матч проти Хорватії, змусили вболівальників пишатися нами

Форвард збірної Англії Харрі Кейн прокоментував перемогу над хорватами (2:1), яка дозволила підопічним Саутгейта тріумфувати у своїй групі Ліги націй.

"Хлопці зубами вчепилися за цей матч. Ми показали характер, зберегли спокій і заслужено здобули перемогу. Спочатку засмучувало, що не змогли реалізувати свої моменти, але в матчах з сильними опонентами важливо зберігати спокій.

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Після чемпіонату світу ми говорили, що хочемо продовжувати прогресувати і ставати краще. Один із способів робити це – перемагати в матчах з топ-командами. Ми завершили 2018 рік на позитивній ноті. Будемо насолоджуватися сьогоднішньою перемогою.

Це було неймовірно. Ніколи не бачив Вемблі таким в матчах за збірну Англії. Ми хотіли змусити всіх відчувати гордість за нас. Впевнений, уболівальникам сподобалася ця перемога", – цитує Кейна видання BBC.

Нагадаємо, Англія набрала 7 очок, змістила Іспанію з першого місця в групі та вийшла у плей-офф Ліги націй.

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