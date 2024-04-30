Півзахисник берлінської Герти, переможець Ліги Європи в складі Айнтрахта Аймен Баркок дістав тілесні ушкодження після відвідування одного з нічних клубів Берліна. Футболісту зламали ніс і щелепу.

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За інформацією Bild, після побиття Баркока відвезли до медичної клініки й у терміновому порядку прооперували. Під наглядом лікарів футболіст перебуватиме ще кілька днів. Ймовірно, сезон у другій Бундеслізі Герта завершить вже без нього.

"Жахливу звістку ми отримали. Аймен Баркок був побитий в нічному клубі. Йому зробили операцію на обличчі, і в найближчих матчах він участі не братиме", – повідомляється на сторінці Герти в твіттері.

Розпочато розслідування, поліція шукає зловмисників.

Герта втратила можливість повернутися в першу Бундеслігу. Наразі йде восьмою в турнірній таблиці, а найкращі шанси підвищитися в класі за три тури до фінішу мають Санкт-Паулі і Гольштайн.

Контракт Баркока належить Майнцу, а за Герту він грає на правах оренди.

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