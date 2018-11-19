Яремчук може зіграти з Туреччиною, хоча попередній матч пропустив через травму

Нападник збірної України Роман Яремчук має шанс зіграти в спарингу проти Туреччини.

Роман Яремчук тренувався як за індивідуальною програмою, так і в загальній групі. Як повідомив кореспондент програми Великий футбол на каналі Футбол 1, форвард Гента може зіграти проти Туреччини.

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Рішення щодо Яремчука тренерський штаб прийматиме за день до поєдинку. Нагадаємо, нападник отримав травму спини перед матчем Ліги націй проти Словаччини (1:4).

Матч Туреччина – Україна відбудеться 20 листопада о 19:30 за київським часом в Анталії.

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