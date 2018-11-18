Футболісти збірної України продекламували вірш українською мовою – приємне відео

Гравці національної збірної України спільно зачитали вірш Миколи Вінграновського.

Збірна України підтримала популярний челендж "#читайрідною", який запустили в мережі до Дня української писемності та мови (9 листопада). Футболісти національної команди продекламували уривок вірша Миколи Вінграновського "Вінок на березі юності".

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12 гравців по рядку зачитали 12-ту строфу вірша на камеру. Вийшло красиве відео, яке з'явилося на офіційному Youtube-каналі ФФУ.

Нагадаємо, що збірна України достроково виграла групу Ліги націй і вийшла в елітний дивізіон турніру, однак в останньому матчі зазнала розгромної поразки від Словаччини. 20 листопада "синьо-жовті" проведуть товариський матч проти Туреччини.

Текстовий варіант уривка вірша "Вінок на березі юності":

Я повен мрій про велелюдну згоду,

Бо дням моїм не буде вороття,

Бо хочу я, щоб на чолі народу

Світився знак і від мого життя.

Бо там, де я пройшов, удруге не пройду

В слідах моїх земля дуби підніме й трави,

І виплеснуть вони знов силу молоду

Під крила вечорів і під світань заграви.

Спинись, мій крок! — переді мною зрілість,

Пройди по ній на всю свою всесилість,

Щоб аж забила світлом з поглядів моїх,

І камінь оживав, мої зачувши кроки,

І бджоли пили мед з тичинок срібнооких,

І світ поновлений сліди мої беріг.

Микола Вінграновський