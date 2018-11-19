Іспанія обіграла Боснію та Герцеговину завдяки голу дебютанта і зробила класний жест поваги до Давіда Сілви

Збірна Іспанії перемогла балканців в товариському матчі у рамках підготовки до кваліфікації на чемпіонат Європи-2020.

Перед матчем "фурія роха" продемонструвала жест поваги до Давіда Сілви. 32-річний хавбек після ЧС-2018 завершив виступи у збірній Іспанії, за яку провів 125 матчів і забив 35 голів. Сілва допоміг Іспанії стати чемпіоном світу-2010 та виграти два Євро у 2008 і 2012 роках.

Спаринг проти Боснії та Герцеговини команда Луїса Енріке провела в Лас-Пальмасі на Канарах, де і народився Давід Сілва. До стартового свистка президент Королівської федерації Луїс Рубіалес представив стадіону великого футболіста, який вийшов на поле зі своїм сином. До речі, Маттео народився дуже хворим, лікарі тривалий час боролися за його життя, а Сілва-старший протягом минулого сезону постійно літав між Англією та Іспанією, щоб бути поруч.

Давіду вручили пам'ятну футболку з числом 125. Також він зробив перший удар по м'ячу з центра поля.

Що стосується самої гри, то Іспанія здобула мінімальну перемогу, забивши єдиний гол на 78 хвилині. Іско, який вперше вивів "фурію" на поле в ролі капітана, проскочив повз кількох суперників і пробив по воротах. Голкіпер цей удар "взяв", а от з добиванням Браїса Мендеса не впорався.

21-річний Мендес став першим гравцем за останні 2 роки, який забив у прем'єрному матчі за збірну Іспанії. Востаннє таким досягненням відзначився його одноклубник з Сельти Яго Аспас у листопаді 2016-го.

Нагадаємо, що Іспанія заочно втратила місце у плей-офф Ліги націй після перемоги Англії над Хорватією. Наступний матч піренейці проведуть вже наступного року в рамках відбору до Євро-2020.

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Товариський матч

Іспанія – Боснія та Герцеговина – 1:0

Гол: Мендес, 78