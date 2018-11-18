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Ліга націй: Білорусь піднялась в дивізіон С, Австрія вирвала перемогу в матчі з Північною Ірландією

21:01 233 Читать на русском
Ліга націй: Білорусь піднялась в дивізіон С, Австрія вирвала перемогу в матчі з Північною Ірландією
Білорусь піднялась в дивізіон С / Фото ABFF

Відбулись чергові матчі 6-го туру Ліги націй.

У дивізіоні В відбувся поєдинок Північна Ірландія – Австрія, який не мав ніякого турнірного значення. Без мотивації команди показали цікавий матч, де сильнішими виявились гості. Господарі опустились в дивізіон D, Австрія фінішувала на другій сходинці у своїй групі.

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Білорусь гостювала у аутсайдера Сан-Маріно. Несподіванки не трапилось, господарі пропустили 2 м'ячі без відповіді та дозволили гостям піднятись у дивізіон C.

Для виходу у вищий дивізіон Люксембургу потрібно було перемагати Молдову і очікувати на фіаско Білорусі. Не трапилось ні того, ні іншого. Команди розписали результативну нічию.

Ліга націй, дивізіон В

Північна Ірландія – Австрія – 1:2

Голи: Еванс, 57 – Шлягер, 49, Лазаро, 90+3

Ліга націй, дивізіон D

Сан-Маріно – Білорусь – 0:2

Голи: Драгун, 8, Сорока, 52

Молдова – Люксембург – 1:1

Голи: Гінсарі, 58 (пен.) – Бенсі, 70

Ліга націй6 тур

Північна Ірландія - Австрія: Неділя 18 листопада 2018

Північна Ірландія
Матч завершено
1 : 2
Австрія
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