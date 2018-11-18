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Саутгейт: Ми – не нова команда, ми є тією Англією, яка була завжди

20:25 274 Читать на русском
Саутгейт: Ми – не нова команда, ми є тією Англією, яка була завжди
Гарет Саутгейт / Фото AFP

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт задоволений успіхами команди за останній рік.

"В першу чергу, я дуже пишаюся. Думаю, ми домінували більшу частину матчу і в першому таймі мали хороші моменти.

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Потім ми пропустили досить легкий гол, і це стало справжньою перевіркою на стійкість і терпіння. При всій нашій відмінній грі ми забили один гол після ауту, а другий – після стандарту. Можливо, ми не нова Англія. Ми та Англія, яка була завжди.

Пишаюся усім, чого ми добилися протягом цього року. Давно я не чув такого Вемблі.

Варіант з вильотом ми не обговорювали, бачили виключно можливості. Розцінювали цю гру як чвертьфінал.

У нас не сталося спаду після літа, ми додали. Люди бачать наш стиль і починають вірити в те, що ми робимо", – цитує Саутгейта видання BBC.

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Ліга націй6 тур

Англія - Хорватія: Неділя 18 листопада 2018

Англія
Матч завершено
2 : 1
Хорватія
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Ліга націй Англія Англія Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт Англія - Хорватія
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